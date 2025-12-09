M-Tec: Propan-Wärmepumpe mit 26 kW Heizleistung

Die neue Propan-Wärmepumpe von M-Tec kann unterschiedliche Quellen wie Erdreich, Wasser, Luft oder PVT-Kollektoren nutzen. Man kann sie ohne spezielle Lüftungskonzepte im Gebäudeinneren aufstellen, da sie weniger als 150 g des klimafreundlichen Kältemittels enthält.

Der österreichische Wärmepumpen-Hersteller M-Tec bringt eine Propan-Wärmepumpe mit bis zu 26 kW Heizleistung für die Aufstellung im Gebäudeinneren auf den Markt. Die Wärmepumpe ist modular konfigurierbar und bleibt in allen Varianten unterhalb der sicherheitsrelevanten 150 g Kältemittelgrenze für Propan. Die Lösung basiert auf einem Stapelkonzept, dass mehrere Wärmepumpen-Module miteinander verbindet und so das Kältemittel Propan R290 reduziert. „Für unsere individuell konfigurierbaren Wärmepumpenmodule benötigt man weder spezielle Lüftungskonzepte noch Gasdetektoren, weil man stets unter der sicherheitsrelevanten Kältemittelgrenze der gültigen Normen bleibt“, sagt M-Tec CTO Peter Huemer.

Ob Einfamilienhaus, mehrgeschossiger Wohnungsbau oder Bürogebäude, ob Neubau oder Sanierung: Das modulare Konzept soll eine flexible Konfiguration für die unterschiedlichsten Anforderungen ermöglichen. Bis zu vier Wärmepumpeneinheiten mit je 6,5 kW Leistung lassen sich in einem vertikalen Baukasten kombinieren. Diesen kann man außerdem auf bis zu 78 kW Leistung kaskadieren.

Die zentrale Steuerung regelt die Kältekreisläufe, Wärmequellen und Heizkreise. Ein 8,8-kW-Heizstab für Spitzenlasten, Redundanz und schnelle Aufheizphasen ist bereits integriert. Je nach Kundenwunsch kann das Gerät aktiv oder passiv kühlen. Für hohe Warmwasser-Zapfleistungen bietet M-Tec optional einen 200-Liter-Warmwasserspeicher an.

M-Tec hat das Wärmepumpensystem für Erdwärme, Grundwasser, PVT-Module und Luft entwickelt. Ein aktives Quellenmanagement erlaubt den Zusammenschluss mehrerer Wärmequellen wie Tiefenbohrung, Erdwärmekörbe, Eisspeicher, Luftverdampfer und PVT-Kollektoren. Ein integrierter PVT-Mischer ermöglicht Quellentemperaturen von – 25 °C bis + 80°C.

Die neue Propan-Wärmepumpe lässt sich sowohl in das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) E-Smart von M-Tec als auch in Fremdsysteme integrieren. Mit E-Smart erhält man eine Gesamtenergielösung mit Integration von Photovoltaik, Batteriespeicher und Ladestationen. Das HEMS ermöglicht auch kann eine Steuerung nach §14a, kann variable Stromtarife nutzen und eine Eigenverbrauchsoptimierung realisieren.

Quelle: M-Tec | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH