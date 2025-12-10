Solarthermie: Neue Solarstation von Varmeco

Die neue Solarstation Vario sol-nova 2.0 von Varmeco ist mit einem Multifunktionssensor ausgestattet, der den Glykolgehalt des Wärmeträgermediums überwacht, Luftblasen erkennt und den Druck im Solarkreis misst. Auch eine Wärmemengenmessung ist integriert.

Der Solarthermie-Systemanbieter Varmeco hat neue Zwei-Kreis-Solarstationen mit integriertem Solarregler auf den Markt gebracht. Die Modelle der Vario sol-nova 2.0 sollen Solarwärme effektiv an den Heizungspufferspeicher übergeben. Sie verfügen über einen autarken Regler, großzügig dimensionierte Plattenwärmetauscher und drehzahlgeregelte Hocheffizienz-Pumpen für den primären Solarkreis und den sekundären Pufferkreis. Von ihren Vorgängermodellen unterscheiden sich die Stationen der Serie Vario sol-nova 2.0 unter anderem durch ihren neuen Multifunktionssensor und eine verbesserte Software.

Die erweiterte Software erlaubt das Einlesen der Speicherfühler-Daten via Modbus, wenn eine Verbindung zum Varmeco-Systemregler besteht. Außerdem kann die Regelung nun neben den Betriebsstunden auch die Wärmeflüsse für den aktuellen Tag, die Woche oder den Monat oder für die jeweils davor liegenden Zeiträume anzeigen. Die Berechnung der Wärmemengen beruht auf dem vom Sensor gemessenen Durchfluss und der jeweiligen Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf des Solarkreises. Diese Wärmemessung ist nicht geeicht, verschafft Betreibern der Solarstation aber einen Überblick über den Wärmeertrag. Der neue Multifunktionssensor bietet weitere Zusatznutzen: Er misst neuerdings den Glykolgehalt des Mediums, erkennt Luftblasen und misst den Druck im Solarkreis. Diese Informationen helfen, die Solarthermie-Anlage effizient zu betreiben.

Die Solarstation Vario sol-nova 2.0 gibt es in den drei Größen S, M und L für Solarkollektorflächen bis etwa 110 m². Bei identischen Abmessungen und vergleichbarer Leistung sind die neuen Modelle etwas leichter als ihre Vorgänger, da Varmeco auch das Hydrauliksystem überarbeitet hat. Die Geräte der Serie Vario sol-nova 2.0 sind ab sofort erhältlich.

Quelle: Varmeco | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH