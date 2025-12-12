Valentin Software veröffentlicht Wärmepumpen-Software GeoT*Sol 2026

Die neueste Version der Software GeoT*Sol soll die Wärmepumpen-Auslegung verbessern, bietet flexiblere Eingabeoptionen für Trinkwarmwasser und ist um die Programmsprache Tschechisch erweitert worden.

Der Softwareanbieter Valentin Software hat die neueste Version seines Wärmepumpen-Auslegungsprogramms GeoT*Sol 2026 veröffentlicht. GeoT*Sol ist eine professionelle Software zur Planung und Simulation von Wärmepumpenanlagen, sowohl im Bestand als auch im Neubau. Das Programm bietet die Wahl zwischen verschiedenen Wärmequellen, Betriebsweisen und Anlagenkonfigurationen. Auf Grundlage einer dynamischen Minutensimulation kann man damit unter anderem den Stromverbrauch, die Jahresarbeitszahlen und die Betriebskosten unter Berücksichtigung von Sperrzeiten und Tarifen berechnen.

Mit der neu veröffentlichten Programmversion 2026 lässt sich laut Hersteller die Mindestleistung von Wärmepumpen nun noch realistischer abbilden. Dadurch könne man Betriebszustände präziser simulieren. Zudem visualisiert das Programm nun die minimale Heizleistung im Bivalenzpunkt-Diagramm, was die fachgerechte Auslegung der Wärmepumpe erleichtern soll.

Weiterhin kann man GeoT*Sol 2026 den Trinkwarmwasserbedarf nicht nur in Litern, sondern auch direkt als Jahresenergiebedarf in kWh angeben werden. Das erleichtert die Arbeit bei Sanierungsprojekten, da vorhandene Verbrauchsdaten aus Vorjahren meist nur in kWh vorliegen. Zusätzlich zu den Programmsprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch steht in GeoT*Sol 2026 nun auch eine tschechische Benutzeroberfläche zur Verfügung.

Neben der Wärmepumpen-Software GeoT*Sol bietet Valentin Software auch das Photovoltaik-Auslegungsprogramm PV*Sol und T*Sol, ein dynamisches Simulationsprogramm zur Auslegung und Berechnung von Solarthermie-Anlagen, an. Beim Solarthermie-Ertragsrechner kooperiert der Solarserver mit Valentin Software, denn T*Sol läuft im Hintergrund unseres Solarthermie-Onlinerechners.

