Stiebel-Eltron-CEO Kai Schiefelbein: Heizungsbranche braucht Klarheit

Foto: Stiebel Eltron

Dr. Kai Schiefelbein arbeitet seit 1997 als Maschinenbauingenieur bei Stiebel Eltron in Holzminden. Seit 2012 ist er Geschäftsführer des vor 100 Jahren gegründeten Familienunternehmens. Mit 5.000 Mitarbeitern und fast 1 Milliarde Jahresumsatz setzt es heute vor allem auf Wärmepumpen. Schiefelbein spricht im Interview über den Wandel der Heizungsbranche und notwendige Prioritäten der Politik: