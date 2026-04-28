Ein privates Gigawatt-Einspeisenetz und Sektorenkopplung in Bartow

Foto: Guido Bröer Die Geschäftsführer Mathias (links) und Martin Niedzwetzki im neuen Umspannwerk der Windbauer-Gruppe in Bartow.

Am Wochenende hat die Windbauer-Unternehmensgruppe aus Neubrandenburg anlässlich des Tags der Erneuerbaren Energien ein Umspannwerk in der Gemeinde Bartow in Vorpommern eingeweiht. Es ist Teil eines privaten Einspeisenetzes, das in Iven – am Knotenpunkt zweier Höchstspannungstrassen des ostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz – direkt an die 380-Volt-Ebene angebunden ist.