Ein privates Gigawatt-Einspeisenetz und Sektorenkopplung in Bartow

28.04.2026 / / / / / / / /
Mathias und Martin Niedzwetzki vor Trafos und großen Isolatoren im neuen Umspannwerk in Bartow.Foto: Guido Bröer
Die Geschäftsführer Mathias (links) und Martin Niedzwetzki im neuen Umspannwerk der Windbauer-Gruppe in Bartow.
Am Wochenende hat die Windbauer-Unternehmensgruppe aus Neubrandenburg anlässlich des Tags der Erneuerbaren Energien ein Umspannwerk in der Gemeinde Bartow in Vorpommern eingeweiht. Es ist Teil eines privaten Einspeisenetzes, das in Iven – am Knotenpunkt zweier Höchstspannungstrassen des ostdeutschen Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz – direkt an die 380-Volt-Ebene angebunden ist.

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