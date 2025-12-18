1KOMMA5° wächst: Übernahme eines Meisterbetriebs im Rheinland

Mit der Übernahme des Elektrotechnikbetriebs Sa & Söhne expandiert die 1KOMMA5° GmbH ins südliche Rheinland und stärkt ihr regionales Handwerksnetz. Der Standort Euskirchen integriert künftig auch die Strommarkt-Software Heartbeat AI.

1KOMMA5° Übernahme erweitert regionales Handwerksnetz

Der 1997 gegründete Meisterbetrieb aus Euskirchen firmiert ab sofort als 1KOMMA5° Euskirchen. Das Unternehmen beschäftigt 35 Mitarbeitende und ergänzt das bestehende Leistungsportfolio von 1KOMMA5° in der Region. Insgesamt ist die Hamburger Anbieterin nun an mehr als zehn Standorten im Rheinland vertreten.

Das bestehende Angebot rund um Photovoltaik, Stromspeicher, Wärmepumpen, Klimaanlagen und Wallboxen bleibt erhalten und wird künftig durch die Softwarelösung Heartbeat AI ergänzt. Insgesamt zählt 1KOMMA5° im Rheinland nun über 350 Beschäftigte.

Heartbeat AI ergänzt Angebot am Standort Euskirchen

Zentraler Bestandteil der 1KOMMA5° Übernahme ist die Einführung von Heartbeat AI am Standort Euskirchen. Die Software steuert Erzeugung, Speicherung und Verbrauch von Strom im Eigenheim automatisiert. Ziel ist es, Haushalte direkt an den Strommarkt anzubinden und Kosten zu senken.

Heartbeat AI richtet Stromverbrauch und -erzeugung an der Verfügbarkeit von Wind- und Solarenergie aus. Strom wird eingekauft, wenn Preise niedrig sind, und bei hohen Preisen aus Batteriespeichern wieder ins Netz eingespeist. Laut Unternehmen kann die Software konventionelle Energieversorger ersetzen und die Stromkosten um bis zu 50 Prozent senken.

Philipp Schröder, CEO von 1KOMMA5°, sieht in der Übernahme ein strategisches Signal: Das Unternehmen wachse weiter und kombiniere technologische Entwicklung mit regionalem Handwerk. Dieses Modell sei ein wichtiger Baustein für die weitere Expansion.

Regionale Perspektive: Arbeitsplätze und Energiewende

Die Geschäftsführung von 1KOMMA5° Euskirchen übernimmt Gil Lima Sa, der den Betrieb von seinem Vater weiterführt. Er betont die enge Verbindung zur Region und die Möglichkeit, Kund:innen künftig ein integriertes Energiesystem aus einer Hand anzubieten.

Auch auf kommunaler Ebene wird die 1KOMMA5° Übernahme positiv bewertet. Euskirchens Bürgermeister Sacha Reichelt verweist auf die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Bedeutung für den Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort. Der neue Standort sende ein wirtschaftliches Signal für die Region.

1KOMMA5° betreibt weltweit rund 80 Standorte mit etwa 2.500 Mitarbeitenden und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 120.000 Haushalte mit Energiesystemen ausgestattet.

Quelle: 1KOMMA5° GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH