BYD Energy Storage meldet 1,5 Millionen Heimspeicher-Installationen weltweit

BYD Energy Storage hat nach eigenen Angaben weltweit mehr als 1,5 Millionen Heimspeicher installiert. Die Herstellerin verweist dabei auf ihr Produktportfolio für Privathaushalte und kleinere Gewerbebetriebe.

Nach Herstellerangaben ist diese Zahl das Ergebnis von rund zehn Jahren Entwicklung im Bereich dezentraler Energiespeicherlösungen. BYD Energy Storage sieht sich damit als eine der weltweit häufig eingesetzten Anbieterin in diesem Marktsegment.

Neue Systeme für BYD Heimspeicher-Installationen

Im Jahr 2025 hat BYD Energy Storage mehrere neue Produkte für den Heimspeichermarkt vorgestellt. Dazu zählt die Battery-Box HVB, das erste Battery-Box-System des Unternehmens mit sogenannter Blade-Battery-Technologie. Laut Herstellerin steigt die gravimetrische Energiedichte gegenüber der Vorgängergeneration um 49,86 Prozent auf 108,8 Wh/kg, die volumetrische Energiedichte um 139,7 Prozent auf 162,88 Wh/L.

Ebenfalls neu im Portfolio ist die HVE-Lösung. Sie verfügt über ein 140 Millimeter flaches Design und ermöglicht Kombinationen von Modulen mit 4,29 kWh und 6,43 kWh. Insgesamt sind laut BYD bis zu zwölf Konfigurationsoptionen möglich. Für das HVE-System bietet der Hersteller zudem eine neue A/B-Paketoption mit höherer Kapazität an.

Nach Angaben von BYD Energy Storage ist die HVE die erste Heimspeicherlösung des Unternehmens, die mit eigenen Wechselrichtern der Power-Box-Serie kombiniert wird. Die Wechselrichter sind als ein- und dreiphasige Hochspannungssysteme verfügbar.

Portfolioerweiterung und Garantieangaben

Darüber hinaus hat BYD Energy Storage sein Niederspannungsangebot um die Wechselrichter Battery-Box LV5.0+ und Power-Box SL ergänzt. Diese sind nach Herstellerangaben für die Notstromversorgung in Privathaushalten und kleineren Gewerbebetrieben vorgesehen.

Bestehende Serien wie HVS und HVM wurden mit den Varianten HVS+ und HVM+ weiterentwickelt. Für die Modelle HVB und HVE gibt BYD Energy Storage eine Garantie von 15 Jahren an.

Nach Unternehmensangaben setzt BYD in allen Battery-Box-Systemen auf kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Chemie. Zudem verweist die Herstellerin auf Verbesserungen in externen ESG-Bewertungen, darunter ein gestiegener S&P Global CSA-Score und ein auf AA angehobenes MSCI-ESG-Rating.

