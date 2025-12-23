Klimakommune Deutschland e. V.: Neuer Trägerverein für kommunalen Klimaschutz

Im Trägerverein Klimakommune Deutschland wollen sich Kommunen, Energie- und Klimaschutzagenturen sowie Beratungsunternehmen vernetzen und die international anerkannten Label Klimastadt, Klimagemeinde und Klimalandkreis in Deutschland einführen.

In Frankfurt am Main haben Kommunen, von Bundesländern und Kommunen getragene Energie- und Klimaschutzagenturen sowie Beratungsunternehmen den Verein Klimakommune Deutschland e. V. gegründet. Die 16 Gründungsmitglieder kommen aus Nordrhein-Westfalen, Baden Württemberg, Bayern und Bremen und stehen für die Breite und Vielfalt des kommunalen Klimaschutzes in Deutschland.

Ziel des Vereins ist es, Kommunen in ganz Deutschland bei der systematischen Umsetzung von Energie- und Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen. Das Programm knüpft an die international anerkannten Standards des European Energy Award an und führt die Label Klimastadt, Klimagemeinde und Klimalandkreis in Deutschland ein. Damit will die Organisation einen einheitlichen, qualitätsgesicherten Rahmen für kommunalen Klimaschutz schaﬀen.

Als bundesweiter Trägerverein will Klimakommune Deutschland e. V. die Zusammenarbeit zwischen Kommunen, Energie- und Klimaschutzagenturen sowie fachlichen Dienstleistern stärken. ZUdem will man für eine langfristige Struktur zur Qualitätssicherung, Weiterentwicklung und Verbreitung des Programms sorgen. Um schnell handlungsfähig zu sein, will der Verein die Deutsche Energie-Agentur (Dena) zur Führung seiner Bundesgeschäftsstelle beauftragen.

„Die Gründung von Klimakommune Deutschland e. V. ist ein starkes Zeichen für die Bedeutung kommunalen Handelns beim Klimaschutz. Der neue Trägerverein sichert Kontinuität, Qualität und Weiterentwicklung eines international anerkannten Instruments und schafft zugleich Raum für Innovation und bundesweite Vernetzung“, sagt Martin Sambale, 1. Vorsitzender des neuen Vereins.

Weitere Informationen zum Verein Klimakommune Deutschland, zu den Programminhalten sowie zur Beteiligung von Kommunen sind unter diesem Link zu ﬁnden.

Quelle: Energie- und Umweltzentrum Allgäu | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH