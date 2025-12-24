Solarserver wünscht Frohe Weihnacht und Guten Rutsch!

Das Team des Solarservers und der Solarthemen wünscht allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch.

Wir werden über die Feiertage und den Jahreswechsel eine Pause einlegen, um neue Energie zu tanken. Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2026 mit Ihnen.

Wir sind mit aktuellen Informationen zu erneuerbaren Energien ab dem 2. Januar 2026 wieder für Sie da. Der nächste Solarserver-Newsletter erscheint am Montag, dem 5. Januar. Und das nächste Solarthemen+plus für die Abonnent:innen wird auch nicht lange auf sich warten lassen.

Im Namen aller Kolleg:innen wünschen wir Ihnen besinnliche Tage

Andreas Witt & Guido Bröer

Geschäftsführer der Solarthemen Media GmbH