Orrön Energy verkauft 234-MW-Agri-Photovoltaik an Gülermak Renewables

Der unabhängige Stromerzeuger Gülermak Renewables aus der Türkei kauft drei Agri-Photovoltaik-Projekte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt vom schwedischen Projektentwickler Orrön Energy.

Das schwedische Erneuerbare-Energien-Unternehmen Orrön Energy Greenfield AB hat drei Agri-PV-Projekte an die Gülermak Renewables Deutschland Holding GmbH verkauft. Bei Agri-PV werden Solarstromerzeugung und landwirtschaftliche Nutzung auf derselben Fläche kombiniert. Die Projekte befinden sich in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt und Orrön Energy soll bis zum Baubeginn weiterhin entwickeln. Nach ihrer Inbetriebnahme sollen die Agri-Photovoltaik-Projekte eine Gesamtleistung von 234 MW erbringen.

Orrön Energy, Teil der Lundin-Gruppe, ist ein schwedisches Unternehmen für erneuerbare Energien, das sich auf den Betrieb und die Entwicklung von Onshore-Anlagen konzentriert. Gülermak Renewables, Teil des türkischen Gülermak-Konzerns, ist ein unabhängiger Stromerzeuger, der auf Wind-, Photovoltaik- und Batteriespeichertechnologie spezialisiert ist.

Die Anwaltskanzlei Watson Farley & Williams (WFW) hat Orrön Energy bei der Transaktion beraten. Das WFW Energie-Team: Wolfram Böge (Partner, Federführung), Marian Henkes (Senior Associate) und Stephanie Groß (Transaction Lawyer) sowie Sophia Graul, Richard Wichmann, Albert Merck (alle Associate, alle Corporate, alle Hamburg), Felix Wörner (Associate, Corporate, München), Verena Scheibe (Partner, Hamburg), Manuel Rustler (Managing Associate, Frankfurt), Alexander Brune (Associate, Hamburg, alle Tax), Sebastian Baum (Partner), Katja Westermann (Associate, beide Real Estate, Hamburg).

„Agri-PV ist eine innovative Lösung, die die Flächennutzung maximiert und eine zentrale Rolle in der globalen Energiewende spielt. Die Beauftragung mit Transaktionen dieser Art unterstreicht die Expertise von WFW im Bereich der erneuerbaren Energien“, sagt Wolfram Böge.

Quelle: Watson Farley & Williams | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH