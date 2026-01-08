Neu: Energiekommune 1/26 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

+++ 2026: Entscheidendes Jahr für Klimaschutz +++ Kommunales Flächenpooling für Wind und Batteriespeicher +++ Windkraft beschleunigt – was heißt das für Kommunen? +++ Riskant: Wärmewende mit Biomethan +++ Neue Förderung für Geothermie +++ Fernwärmewandel im Ruhrgebiet +++

Die neue Januarausgabe 1/26 der Zeitschrift Energiekommune ist erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

Dies sind die Schwerpunktthemen der Ausgabe 1/26:

2026: Entscheidendes Jahr für Klimaschutz

Das nun beginnende Jahr wird entscheidend dafür sein, wohin es mit dem Klimaschutz geht. Die anstehenden Gesetzesnovellen haben auch für Kommunen eine große Bedeutung.

Kommunales Flächenpooling – auch für Batterien

Wenn Kommunen den Ausbau erneuerbarer Energien steuern und für die kommunale Wertschöpfung bestmöglich nutzen wollen, ist Flächenpooling ein zentrales Instrument. Im Windbereich bewährt, hat es auch für Großbatteriespeicher Potenzial.

Windkraft beschleunigt vor Ort

Nach Jahren, in denen die Windenergie hinter den politisch gesetzten Zielpfaden rückblieb, kommt jetzt wieder Schwung in den Ausbau. Die Verfahrensänderungen der vergangenen Jahre wirken sich jetzt aus. Auf Kommunen kommen weitere Änderungen zu.

Riskante Wärmewende mit Biomethan

Biomethan statt Erdgas – diese Option ist bereits im derzeit gültigen Gebäudeenergiegesetz enthalten. Doch neue Gasheizungen sind damit noch nicht klimafreundlich. Und auch ein neues Gas-BHKW im Fernwärmenetz könnte zum Investitionsrisiko werden.

Neue Risiko-Absicherung für Geothermie

Die KfW hat in Zusammenarbeit mit dem Rückversicherer Munich Re eine neue Förderung für den Ausbau der Tiefengeothermie zur kommunalen und industriellen Wärmeversorgung gestartet.

Fernwärmewandel im Ruhrgebiet

Die Fernwärmenetze im Ruhrgebiet werden grüner und wachsen zusammen. Die Integration von 50 MW an Abwärme aus einer Raffinerie in Gelsenkirchen ist ein weiterer Transformationsschritt.