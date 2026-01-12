Winaico: Neues Rückkontakt-Solarmodul mit 485 Watt Leistung

Solarmodulproduzent Winaico geht ab Februar mit einem neuen Rückkontakt-Modell an den Markt. Es liefert 485 Watt.

Der Solarmodulhersteller Winaico erweitert seine Serie für Rückkontakt-Module. Wie das Unternehmen mitteilte, geht es mit einem neuen Modul an den Markt, dessen Leistung gegenüber dem Vorgängermodell um 5 Watt höher ausfällt. Es handelt sich um das WST-485BDX54-B2, das das Vorgängermodell WST-480BDX54-B2 ablöst. Es setze zwar ebenfallsauf die gleiche Technologie, bringe jedoch “neben der eleganten Ästhetik und der robusten Eigenschaften nochmals optimierte Leistungsdaten mit”. Das Produkt soll in Europa ab Februar verfügbar sein.

So erreiche das neue Modul eine Nennleistung von 485 Watt (W) (STC), bei einer Effizienz von 23,8 %. Wie das Vorgängermodell ist auch das neue Modul bifazial ausgelegt. Die Modulmaße belaufen sich auf 1.800×1.134×35 mm, und das Gewicht liegt bei 25 kg.

Die Modulstruktur ist als Glas-Glas ausgeführt (je 2,0 mm gehärtetes Glas vorn und hinten). Besonders hervorzuheben sei auch die Rahmenstärke von 35 mm. Dank Teilverschattungsoptimierung werde der Stromfluss im Modul auch bei Halbverschattung aufrechterhalten und Leistungsverluste minimiert.

Winaico gewähre ferner eine Produktgarantie über 30 Jahre sowie eine lineare Leistungsgarantie über 30 Jahre, mit einer garantierten Restleistung von mindestens 88,85 % nach 30 Jahren. Zudem sei für das erste Jahr eine Systemversicherung im Lieferumfang enthalten, die den gesamten Photovoltaik-Anlagenbetrieb einschließt.

„Mit unserem 485W Ultra Black setzen wir unsere Strategie fort, Solarmodule mit höchster Leistung, Ästhetik und Zuverlässigkeit anzubieten,“ sagt Marc Ortmanns, Director Operations Europe bei der WINAICO Deutschland GmbH. „Das Modul vereint unsere fortschrittliche Back-Contact-Technologie mit einem eleganten Design und robusten Eigenschaften – ideal für anspruchsvolle Photovoltaikdachanlagen.“

