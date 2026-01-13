PAW: SolexMini für Speicher von kleineren Solarthermie-Anlagen

Der Hamelner Komponentenproduzent PAW geht mit zwei Stationen für Warmwasserspeicher von Solarkollektoranlagen bis zu 36 Quadratmeter an den Markt. Es gibt sie für Puffer- und Trinkwasserspeicher.

Der Heizungskomponentenanbieter PAW präsentiert mit SolexMini zwei Produkte zur Befüllung von Wasserspeichern kleiner solarthermischer Anlagen. Wie das Unternehmen aus Hameln mitteilte, sind die steckerfertigen Komponenten für Kollektorflächen bis 36 Quadratmeter ausgelegt.

Es handele sich um eine platzsparende und leistungsstarke Lösung für die effiziente Wärmeübertragung in thermischen Solaranlagen. Eine passgenaue Isolierung aus EPP minimiere dabei die Wärmeverluste, während die optimierte Anordnung der Komponenten eine komfortable Wartung ermögliche.

Die Station sei in zwei Varianten erhältlich. Das SolexMini HZ ist für Pufferspeicher mit einem maximalen Druck von primär 6 bar und sekundär 3 bar geeignet. Der SolexMini TW steht für Trinkwasserspeicher (max. Druck: primär 6 bar / sekundär 10 bar) zur VErfügung.

Beide Versionen seien ferner mit einem Plattenwärmetauscher aus Edelstahl für eine zuverlässige Wärmeübertragung ausgestattet. Die hydraulische Ausstattung umfasse Schwerkraftbremsen, Sicherheitsventile und Manometer, ergänzt durch Sensorik mit Pt1000-Fühlern. Die Pumpen (Grundfos UPM3 Solar) arbeiten PWM-gesteuert für einen effizienten Betrieb. Der Regler SC5.14 mit Vollgrafikdisplay ermögliche zudem eine intuitive Bedienung, die Datenerfassung über SD-Karte sowie die Anbindung an Gebäudeleittechnik.

Beide Varianten seien CE-konform nach DIN EN 60335 und erfüllten die Anforderungen der BAFA-Förderrichtlinie durch eine integrierte Wärmemengenzählung. Die Trinkwasserversion sei mit Kolbenventilen und trinkwassergeeigneten Komponenten ausgestattet und erfülle höchste Hygienestandards.

