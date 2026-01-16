ABO Energy weitet Verluste 2025 auf 170 Mio. Euro aus

Der Projektentwickler ABO Energy erwartet für 2025 einen Jahresverlust von 170 Millionen Euro und damit erheblich mehr als bisher prognostiziert. Gründe sind weitere Wertberichtigungen und Projektverschiebungen.

Die Geschäftsführung der ABO Energy GmbH & Co. KGaA hat ihre Jahresprognose für 2025 erneut angepasst und muss weitere Verluste vermelden. Bislang hatte die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund 95 Millionen Euro und eine Konzerngesamtleistung in Höhe von rund 250 Millionen Euro prognostiziert. Nach derzeitiger Einschätzung der Geschäftsführung werde die Gesellschaft laut einer Pflichtmitteilung die Kennzahlen nicht erreichen. Nach vorläufigen Zahlen gehe die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2025 nunmehr von einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund 170 Millionen Euro aus. Die Konzerngesamtleistung werde voraussichtlich rund 230 Millionen Euro betragen.

Die Korrektur resultiere im Umfang von rund 40 Millionen Euro aus Verschiebungen und im Umfang von rund 35 Millionen Euro aus Wertberichtigungen aufgrund von aktuellen Marktveränderungen in Deutschland und international.

Zu den Verschiebungen zählen bislang für das Geschäftsjahr 2025 eingeplante Rechteverkäufe von Wind- und Batterieprojekten in Deutschland. Gegenüber vorherigen Planungen verzögert hätten sich zudem Abrechnungen von erbrachten Entwicklungsleistungen sowie die Abnahme von eingeplanten Bauleistungen.

Die Geschäftsführung sei weiterhin überzeugt vom Erfolg des begonnenen Effizienz- und Transformationsprogramm. Der Aktienkurs der Gesellschaft hat seit Bekanntgabe der defizitären Entwicklung stark nachgegeben. Notierten die Anteilsscheine noch im Sommer 2025 bei mehr als 40 Euro, lag der Kurs im Frankfurter Xetrahandel am Freitagmittag bei unter sieben Euro.

Wenige Tage zuvor hatte auch der Projektierer PNE für 2025 vor höheren als bis dato erwarteten Projekt-Belastungen und Wertberichtigungen gewarnt. Insgesamt erwartet PNE aber vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen schwarze Zahlen.

Quelle: ABO Energy GmbH & Co. KGaA | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH