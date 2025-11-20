ABO Energy veröffentlicht Gewinnwarnung für Geschäftsjahr 2025

Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA korrigiert seine Erwartungen für das Geschäftsjahr 2025 drastisch nach unten und rechnet nun mit einem Konzernfehlbetrag von rund 95 Millionen Euro. Hintergrund sind Projektverschiebungen und Sonderabschreibungen infolge eines schwierigen Marktumfelds.

Anpassung der Jahresprognose 2025

Die Geschäftsführung von ABO Energy hat entschieden, dass die Jahresprognose 2025 anzupassen ist. Bislang hatte das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Konzernjahresüberschuss zwischen 29 und 39 Millionen Euro sowie eine Steigerung der Konzerngesamtleistung zwischen 5 Prozent und 30 Prozent auf Basis der Konzerngesamtleistung des Geschäftsjahres 2024 (445,4 Millionen Euro) prognostiziert.

Nach derzeitiger Einschätzung der Geschäftsführung werden die prognostizierten Kennzahlen nicht erreicht. Die Geschäftsführung erwartet nach aktuellem Stand für das laufende Geschäftsjahr einen Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von rund -95 Millionen Euro und eine Konzerngesamtleistung von rund 250 Millionen Euro.

Belastungen durch Windauktionen und Projektverschiebungen bei Abo Energy

Die wesentlichen Ursachen der Prognoseanpassung liegen in einem aktuell besonders herausfordernden nationalen und internationalen Marktumfeld. So kam es unter anderem bei den Wind-an-Land-Auktionen in Deutschland im Geschäftsjahr 2025 zu Überzeichnungen und deutlich reduzierten Einspeisevergütungen.

Im Lichte dessen ist die Jahresprognose anzupassen: Zum einen verschoben sich wesentliche Windprojekte von ABO Energy in das Geschäftsjahr 2026. Zum anderen mussten aufgrund gesunkener Erwartungen an das Zuschlagsniveau der Einspeisevergütungen Neubewertungen und damit erhebliche Sonderabschreibungen vorgenommen werden.

Effizienzprogramm und IPP-Strategie sollen Trend wenden

Auch nach dieser Anpassung verfügt das Unternehmen nach eigenen Angaben über ein signifikantes und werthaltiges Projektportfolio. Die Geschäftsführung hat ein umfassendes Effizienz- und Transformationsprogramm gestartet, um Prozesse und Strukturen sowie das Länderportfolio an das veränderte Marktumfeld anzupassen und bereits im Geschäftsjahr 2026 wieder ein positives Konzernjahresergebnis zu erzielen.

Zudem wird die Transformation in ein Betreibermodell (IPP) vorangetrieben. Unterstützt wird ABO Energy dabei von einem Beratungsunternehmen.

