NRW startet Offensive für zukunftsfähige Wärmestrategie

Mit Jahresbeginn 2026 startet Nordrhein-Westfalen (NRW) eine Wärmestrategie, die Genossenschaften gezielt einbindet und Planungsrisiken für neue Wärmeprojekte senken soll. Damit will das Land Kommunen und Bürgerenergie-Akteuren den Einstieg in regionale Wärmenetze erleichtern.

Finanzierungslücken schließen – Genossenschaften als Schlüssel

Bislang konnten Wärmenetze über Programme der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziert werden. Dies ist nun nicht mehr möglich. Durch die Einführung bzw. Änderungen der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) sowie das Doppelförderungsverbot hat nach sich die Finanzierungssituation verschlechtert, so der Genoverband e.V..

Um die Wärmewende voranzubringen, sind entweder zusätzliche Landesmittel oder privates Kapital erforderlich. Genossenschaften bieten hier eine Lösung: Kommunen und regionale Unternehmen können als juristische Personen gemeinsam in einer Genossenschaft in Infrastruktur wie Wärmenetze investieren. So können auch größere Vorhaben über privates Kapital finanziert werden. Nichtsdestotrotz ist – laut Genoverband – die Wiederherstellung der Kombinierbarkeit von Bundes‑ und Landesmitteln weiter wünschenswert.

NRW setzt auf Information und flexible Lösungen

Das Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie in NRW hat im Dezember eine Abwärmestrategie unter dem Titel „Heizkeller der Zukunft“ veröffentlicht. Geplant sind landesweite Aktionstage, die Gebäudeeigentümer:innen, Bestandshalter und Genossenschaften über Heizlösungen informieren. Zudem soll der Bürgerenergiefonds für erneuerbare Energieerzeugung auf Wärmeprojekte ausgeweitet werden, um Planungsrisiken in der Vorphase abzufedern. Damit entsteht ein Rahmen, der insbesondere für Quartierslösungen und genossenschaftliche Projekte relevant ist.

„Gerade im Wärmesektor sind Planungsrisiken eine der größten Hürden für gemeinschaftliches Engagement“, sagt Kai Sauerwein, Seniorberater für Beratung und Betreuung von Genossenschaften beim Genoverband. Nordrhein-Westfalen setze mit seiner Wärmestrategie jedoch gezielt auf genossenschaftliche Lösungen und deren strukturelle Unterstützung.Nordrhein‑Westfalen setzt hier ein klares Signal: Genossenschaftliche Lösungen sind ausdrücklich gewollt und werden strukturell unterstützt“, sagt Kai Sauerwein, Seniorberater beim Genoverband.

Vergleich mit anderen Bundesländern

Mit seiner Wärmestrategie folgt Nordrhein-Westfalen dem Beispiel Schleswig-Holsteins. Dort werden Bürgerenergie- und Wärmeprojekte bereits seit mehreren Jahren über einen eigenen Bürgerenergiefonds der Landesenergieagentur gefördert, der die frühe Planungsphase absichert. Der Fokus in Schleswig‑Holstein liegt allerdings auf lokaler Beteiligung und Quartierslösungen.

Ähnlich ist es in Baden‑Württemberg, wo kommunale Strukturen für Förderungen genutzt werden müssen, oder in Hamburg, wo Förderungen auf die Wohnungswirtschaft und städtische Quartiere fokussiert sind – ohne explizite Förderung für Bürger‑ oder Genossenschaftsprojekte. NRW geht nun einen Schritt weiter und ermöglicht Förderungen für Bürger:innen und Privathaushalte.

Der Zeitpunkt für Wärmestrategien ist jetzt

Das Wärmeplanungsgesetz verpflichtet Länder und Kommunen, bis 2028 flächendeckende Wärmepläne vorzulegen. Diese sind Voraussetzung für Investitionen in Netze und Gebäudetechnik und tragen zur Erfüllung der EU-Dekarbonisierungsvorgaben bis 2030 bei. Vor diesem Hintergrund sind Initiativen wie die Wärmestrategie NRW ein wichtiger Schritt, um Orientierung und Planungssicherheit für die Akteure der Wärmeenergie zu schaffen, so der Genoverband.

Der Genoverband unterstützt Gründungsvorhaben für Wärmenetze und berät Interessierte bei solchen Vorhaben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite: Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften | Genoverband e.V.

Quelle: Genoverband e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH