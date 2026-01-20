Bis zu 230 MWh: SUNOTEC Germany baut Batteriespeicher für die SEAC Group

SUNOTEC Germany setzt für die SEAC Group den ersten Bauabschnitt eines großskaligen Batteriespeicher-Programms um. Geplant sind bis zu 230 Megawattstunden Batteriespeicher in mehreren Ausbaustufen. Das Projekt soll Flexibilität, Netzstabilität und Integration erneuerbarer Energien unterstützen.

Erster Bauabschnitt startet Batteriespeicher-Programm

Die SEAC Group hat die SUNOTEC Germany mit dem ersten Bauabschnitt eines Batterieenergiespeicherprogramms (Battery Energy Storage System – BESS) beauftragt. Der Auftakt umfasst eine Leistung von 20 Megawattstunden (MWh). Insgesamt sind vier Bauabschnitte vorgesehen.

Das Batteriespeicher-Programm orientiert sich am Projektfortschritt, an Marktbedingungen sowie an regulatorischen und netzseitigen Vorgaben. Ziel ist es, die erneuerbare Stromerzeugung besser steuerbar zu machen. Gleichzeitig sollen Netzengpässe reduziert werden.

Weitere Bauabschnitte bis 2028 geplant

Nach dem bestätigten ersten Bauabschnitt folgen drei weitere Projektphasen. Diese befinden sich in unterschiedlichen Planungs- und Prüfstadien. Die entsprechende Umsetzung erfolgt schrittweise.

Zweiter Bauabschnitt :

20 MWh, interne Freigabe liegt vor, Vergabe voraussichtlich im ersten Quartal 2026.

: 20 MWh, interne Freigabe liegt vor, Vergabe voraussichtlich im ersten Quartal 2026. Dritter Bauabschnitt :

30 MWh, positive interne Freigabe, abhängig vom Netzanschluss, geplante Vergabe im zweiten Quartal 2026.

: 30 MWh, positive interne Freigabe, abhängig vom Netzanschluss, geplante Vergabe im zweiten Quartal 2026. Vierter Bauabschnitt:

bis zu 160 MWh, derzeit Prüfung der Netzverträglichkeit.

Der vollständige Ausbau des Batteriespeicher-Programms ist bis 2028 vorgesehen. Voraussetzung dafür sind positive technische, regulatorische und wirtschaftliche Bewertungen.

Batteriespeicher erhöhen Flexibilität der Energiewende

Batterieenergiespeichersysteme ermöglichen es, Solarstrom zwischenzuspeichern und zeitversetzt ins Netz einzuspeisen. Dadurch lassen sich Erzeugungsschwankungen ausgleichen. Die Stromnetze werden stabilisiert und besser ausgelastet.

Mit zunehmendem Anteil erneuerbarer Energien wächst der Bedarf an solchen Flexibilitätsoptionen. Großskalige Batteriespeicher gelten daher als wichtiger Baustein der Energiewende in Deutschland. Sie unterstützen sowohl die Netzbetreiber als auch die Strommärkte.

SUNOTEC baut BESS-Kompetenz in Deutschland aus

SUNOTEC verfügt über Erfahrung in Entwicklung, Bau und Betrieb großer Solar- und Speicherprojekte. Innerhalb der Unternehmensgruppe sind Batteriespeicher eine strategische Säule. Die dazugehörigen Kompetenzen decken – laut Unternehmen – die gesamte Wertschöpfungskette ab.

In Bulgarien ist SUNOTEC nach eigenen Angaben der größte Entwickler und Betreiber von Batteriespeichern. Diese Erfahrungen will das Unternehmen auf den deutschen Markt übertragen. Die Zusammenarbeit mit der SEAC Group ist Teil dieser Strategie.

Christian Salzeder, Managing Director von SUNOTEC Germany, bezeichnet den ersten Bauabschnitt als wichtigen Schritt für das Unternehmen im Bereich großskaliger Batteriespeicher. Die Partnerschaft zeige, wie Marktakteure gemeinsam Lösungen für ein flexibles Energiesystem umsetzen können.

Quelle: SUNOTEC Group | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH