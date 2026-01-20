ECO STOR und NORD/LB vereinbaren Finanzierung für Batteriegroßspeicher-Projekt in Schuby

NORD/LB und ECO STOR haben den Abschluss eines Finanzierungspakets für den Batteriegroßspeicher Schuby in Schleswig-Holstein bekannt gegeben. Die von ECO STOR errichtete Anlage mit 100 Megawatt Leistung und 238 Megawattstunden Kapazität zählt zu den größten ihrer Art in Deutschland und soll 2026 in Betrieb gehen.

Das Projekt mit einer Leistung von 100 Megawatt und einer Kapazität von 238 Megawattstunden besteht unter anderem aus 64 Batteriecontainern, 32 Wechselrichtersystemen und einem Umspannwerk.

Neue Finanzierungsmodelle für den Speicherausbau

Um das Energiewende-Ziel von 100 GW Speicherkapazität bis 2030 zu erreichen, wird erhebliches privates Kapital benötigt. Entsprechend sind neue Finanzierungsstrukturen gefragt, die planbare, marktorientierte Erlöse ermöglichen und Projekte ohne staatliche Subventionen realisierbar machen.

Zur Finanzierung des Speichers hatten ECO STOR und Alpiq bereits im November 2025 einen Tolling-Vertrag geschlossen. Dieser sichert ECO STOR über fünf Jahre stabile kommerzielle Einnahmen. Alpiq erhält im Gegenzug das Recht, den Batteriespeicher für Netzdienstleistungen zu optimieren sowie Strom an Spot- und Intraday-Märkten zu handeln.

Die Finanzierungszusage der NORD/LB gilt als wichtiger Schritt hin zu einem skalierbaren und replizierbaren Modell für Batteriegroßspeicherprojekte in Deutschland und Europa und soll dazu beitragen, den Ausbau der Speicherinfrastruktur zu beschleunigen.

Einschätzungen der Projektpartner

Florian Hock, Senior Director bei der NORD/LB, betont die Bedeutung des Projekts für den Ausbau der Speicherkapazitäten und die Netzstabilität. Angesichts des steigenden Bedarfs an Flexibilität seien erhebliche Investitionen in Batteriespeichersysteme erforderlich. Der eingesetzte Tolling-Vertrag stelle dabei ein sicheres und bankfähiges Finanzierungsmodell für diese Infrastruktur dar.

Jörn Rohland, CFO von ECO STOR, sieht in der Finanzierung des Projekts Schuby einen Beleg für die Marktreife von Batteriegroßspeichern in Deutschland. Projekte ließen sich inzwischen mit privatem Kapital und ohne Subventionen realisieren, auch wenn weiterhin regulatorische Unsicherheiten bestünden. Dank des frühzeitigen Baustarts habe sich ECO STOR zudem den Netzanschluss gesichert und könne bereits in diesem Jahr Flexibilität für den Strommarkt bereitstellen.

Der Bau des Speichers in Schuby begann im April 2025 und ist inzwischen weit fortgeschritten. Um einen schnellen Markteintritt zu ermöglichen, wurden die wesentlichen Beschaffungs- und Bauleistungen frühzeitig gestartet. Kritische Komponenten wie Transformatoren, Batterien und Wechselrichter sind vor Ort.

Einordnung in den Speichermarkt

Das Projekt in Schuby zeigt exemplarisch, dass sich Batteriegroßspeicher zunehmend in einer Übergangsphase von geförderten Einzelprojekten hin zu marktbasierten Investitionen befinden. Entscheidend dafür sind stabile Erlösmodelle, die Risiken zwischen Betreibern und Vermarktern verteilen. Angesichts steigender Anforderungen an Systemflexibilität könnte sich dieses Modell als Referenz für weitere Großspeicherprojekte in Europa etablieren.

