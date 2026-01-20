Neu: Solarthemen-Ausgabe 595 ist erschienen

+++ Trend zum Photovoltaik-Notstrom +++ Interview: Lisa Strippchen zum Energy Sharing +++ Stromgebotszonen und Energiewende +++ Kraftwerksstrategie versus Erneuerbare? +++ Förderung für E-Autos +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der vorab digital erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 595 vom 22.1.2026:

Nachfrage nach PV-Notstrom wächst

Nicht jede Photovoltaik-Speicher-Kombination bleibt auch bei Stromausfällen, wie kürzlich im Berliner Süden, am Netz. Nicht allen Betreiber:innen ist bewusst, dass ihr Speicher keinen Notstrom liefern kann. Doch die technischen Zusatzfeatures, die einen Weiterbetrieb bei Blackouts ermöglichen, rücken für viele Prosumer:innen in unsicheren Zeiten immer mehr in den Fokus.

Interview mit Lisa Strippchen (Dena) zum Energy Sharing

Die Dena-Expertin spricht über Chancen und realistische Möglichkeiten, die mit der neu eingeführten Option des Energy Sharing in Deutschland verbunden sind. Wie kann das lange schon im Europarecht verankerte und von der Bürgerenergie-Szene herbei gesehnte Ins­trument tatsächlich genutzt werden?

Kraftwerksstrategie: EU genehmigt 12 GW Gaskraftwerke – für’s Erste

Während die Bundesregierung die Einigung mit der EU-Kommission auf Eckpunkte zum Bau von Gas-Reservekraftwerken feiert, warnen die Regenerativunternehmen und Umweltverbände vor einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten fossiler Kraftwerke.

Noch keine Signale zum GEG-Nachfolgegesetz

Ende Januar wolle die Regierungskoalition Eckpunkte zum Gebäudemodernisierungsgesetz (GMG) präsentieren, bestätigte das Bundeswirtschaftsministerium gegenüber den Solarthemen. Doch noch scheint keinerlei Einigung in trockenen Tüchern zu sein.

Bleibt es bei der Gebotszone?

Es ist eine energiepolitisch hochumstrittene Frage, ob die einheitliche Stromgebotszone für Deutschland und Luxemburg erhalten bleiben soll. Die Bundesregierung hat sich darauf festgelegt. Doch in der Wissenschaft mehren sich Stimmen, die angesichts von Netzengpässen und hohen Anteilen erneuerbarer Energien in einer Aufteilung in regionale Gebotszonen oder gar in lokalen Strompreisen mehr Vorteile als Risiken sehen.

Kohle für Stromer

Die Bundesregierung legt die E-Auto-Förderung neu auf.

