Fraunhofer IOSB-AST zeigt KI-gestützte Prognosen für Strom, Gas, Wärme und Kälte

Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung IOSB, Institutsteil Angewandte Systemtechnik (AST) hat mit dem WattPredictor ein KI-gestütztes Prognosewerkzeug für Strom-, Gas-, Wärme- und Kältenetze entwickelt. Die Lösung erweitert das EMS-EDM-PROPHET-Ökosystem und ermöglicht automatisierte Kurz- und Langfristprognosen ohne zusätzliche Drittsoftware.

KI-gestützte Prognosen für komplexe Energiesysteme

Der WattPredictor integriert Kalenderlogiken wie Werk-, Feier- und Brückentage sowie beliebige exogene Variablen. Zudem verknüpft das Prognosewerkzeug Strategien zur Ersatzwertbildung mit Assistenzfunktionen für den Betrieb und skalierbaren Massendatenprognosen. Damit unterstützt es flexible Zeitreihenanalysen ebenso wie den Einsatz moderner KI-Modelle. Prognoserisiken in Einsatzplanung, Beschaffung, Handel und Vermarktung lassen sich so reduzieren.

Das Werkzeug basiert auf Prognoseerfahrungen aus Forschungs- und Industrieprojekten. „Mit seinen Analyse- und Prognosefunktionen liefert er auch bei komplexen Anwendungsfällen und kundenspezifischen Anforderungen verlässlich präzise Ergebnisse“, sagt Dr. Stefan Klaiber, Gruppenleiter Cross-sektorale Energiesysteme am Fraunhofer IOSB-AST.

Praxisbewährt bei Netzbetreibern und vielfältigen Anwendungsfällen

Zu den aktuellen Anwendungsfällen im Energiemarkt zählen unter anderem optimierte Fernwärmeprognosen in digitalisierten Netzen, veränderte Verbrauchsprofile sowie Lastprognosen unter dynamischen Tarifen. Darüber hinaus umfasst das Einsatzspektrum die Integration von Elektromobilitätsverbräuchen, Netzverlustprognosen, Prognosen für Differenzbilanzkreise sowie für Industriekunden und Quartiere.

Bereits im Einsatz ist der WattPredictor beim Erfurter Netzbetreiber SWE Netz GmbH. Das Werkzeug werde für die Erstellung von Netzlastprognosen über einen erweiterten Betrachtungshorizont genutzt, so Frank Heidemann, Geschäftsführer der SWE Netz GmbH.

Das Fraunhofer IOSB-AST stellt den WattPredictor auf der E-world 2026 vom 10. bis 12. Februar 2026 am Stand der Fraunhofer-Allianz Energie in Halle 5/D126 vor.

Quelle: Fraunhofer IOSB-AST | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH