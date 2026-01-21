VSB Frankreich bringt 32,4 MW Windleistung ans Netz

VSB Frankreich, ein Unternehmen der VSB Gruppe und Teil von TotalEnergies, hat mit Eoliennes de Tortebesse seinenersten Windpark im französischen Département Puy-de-Dôme in Betrieb genommen. Das Projekt unterstützt damit den weiteren Ausbau der Onshore-Windenergie in Frankreich.

15 Windenergieanlagen liefern 78 GWh Strom pro Jahr

Der Windpark liegt wenige Kilometer von der Gemeinde Tortebesse entfernt und umfasst 15 Windenergieanlagen des Typs Vestas V110 mit einer Gesamtleistung von 32,4 Megawatt (MW). Das Unternehmen erwartet eine Jahresproduktion der Anlage von 78 Gigawattstunden (GWh). Damit soll der Windpark den Strombedarf von rund 31.000 Menschen decken und so jährlich etwa 23.000 Tonnen CO₂ vermeiden. Eoliennes de Tortebesse sei damit der derzeit größte in Betrieb befindliche Windpark von VSB Frankreich, so dass Unternehmen.

Regionale Wertschöpfung und vollständige Projektverantwortung

Während der 15-monatigen Bauphase setzte VSB Frankreich gezielt auf regionale Wertschöpfung und arbeitete eng mit lokalen Partnern zusammen. Die Finanzierung erfolgte vollständig über die Bank CIC Corporate & Institutional Banking (CIC CIB). Neben der Projektentwicklung übernahm VSB Frankreich auch Bauleitung sowie technische und administrative Betriebsführung.

„Mit Projekten wie Eoliennes de Tortebesse zeigen wir, wie nachhaltige Entwicklung, regionale Wertschöpfung und strategische Partnerschaften erfolgreich zusammenwirken“, erklärt Dr. Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe.

„Eoliennes de Tortebesse ist unser erster Windpark im Puy-de-Dôme – und ein bedeutender Meilenstein für VSB Frankreich“, ergänzt Maël Lagarde, Geschäftsführer von VSB Frankreich. Mit ihren 15 Windenergieanlagen leisteten sie damit einen Beitrag zur regionalen Energiewende im französische Onshore-Windmarkt.

VSB ist Teil des integrierten Power-Geschäfts von TotalEnergies. Ziel ist es, bis 2030 eine jährliche Netto-Stromproduktion von über 100 Terawattstunden aus Erneuerbaren Energien zu erreichen.

Quelle: VSB Gruppe | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH