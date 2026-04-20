Naturstrom AG führt Ökostromtarif mit Preisgarantie bis 2030 ein

Die Naturstrom AG bietet erstmals einen Ökostromtarif mit langfristiger Preisgarantie bis Ende 2030 an. Damit reagiert das Unternehmen auf den wachsenden Bedarf nach Planungssicherheit in einem volatilen Energiemarkt. Grundlage sind unter anderem eigene Wind- und Photovoltaikanlagen mit stabilen Erzeugungskosten.

Langfristige Strompreisgarantie als Antwort auf Marktvolatilität

Mit dem Tarif „naturstrom fix 2030“ erweitert die Naturstrom AG ihr Produktportfolio um ein Angebot mit ungewöhnlich langer Preisbindung. Die Kosten für die Strombeschaffung – rund ein Drittel des Arbeitspreises – werden bis Ende 2030 fixiert. Andere Preisbestandteile wie Netzentgelte, Steuern und Umlagen bleiben jedoch weiterhin variabel.

Hintergrund ist die gestiegene Unsicherheit auf den Energiemärkten infolge mehrerer Krisen in kurzer Zeit. Für viele Haushalte und kleinere Gewerbekunden gewinnt die langfristige Kalkulierbarkeit der Energiekosten an Bedeutung. Klassische Stromtarife bieten in der Regel Preisgarantien von maximal ein bis zwei Jahren.

Eigene Erzeugungskapazitäten stabilisieren Kalkulation

Eine zentrale Rolle für die langfristige Preisbindung spielt das wachsende Portfolio an Erneuerbare-Energien-Anlagen des Unternehmens. Naturstrom betreibt nach eigenen Angaben derzeit Wind- und Solarparks mit einer installierten Leistung von rund 325 Megawatt. Diese ermöglichen vergleichsweise stabile Erzeugungskosten, insbesondere bei Photovoltaik, deren Stromgestehungskosten laut Fraunhofer ISE (2024) je nach Anlagentyp und Standort häufig im Bereich von rund 4 bis unter 10 Cent pro Kilowattstunde liegen.

Die vertikale Integration – von der Erzeugung bis zum Vertrieb – gilt als wichtiger Hebel, um Risiken aus volatilen Großhandelspreisen abzufedern. Gerade für unabhängige Ökostromanbieter ohne eigene Erzeugung sind langfristige Preisgarantien schwerer darstellbar.

Differenzierung zwischen Fix- und dynamischen Tarifen

Parallel setzt Naturstrom weiterhin auf flexible Tarifmodelle. Dynamische Stromtarife, die sich an kurzfristigen Börsenpreisen orientieren, gewinnen im Zuge der Digitalisierung und durch steuerbare Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepumpen, Batteriespeicher oder Elektrofahrzeuge an Relevanz. Analysen aus Forschung und Energiewirtschaft zeigen, dass solche Modelle Einsparpotenziale von etwa 10 bis 35 Prozent gegenüber klassischen Festpreistarifen ermöglichen können, sofern Lastverschiebungen technisch umgesetzt werden.

Der neue Tarif richtet sich hingegen gezielt an Kundengruppen ohne Flexibilisierungsmöglichkeiten oder mit höherem Sicherheitsbedürfnis. Bereits Anfang 2026 hatte das Unternehmen einen Tarif mit kürzerer Preisgarantie bis 2027 eingeführt.

Zertifizierter Ökostrom und Investitionen in neue Anlagen

Der angebotene Strom stammt ausschließlich aus deutschen Wind-, Wasser- und Photovoltaikanlagen. Pro verbrauchter Kilowattstunde wird ein Förderbeitrag von einem Cent für neue Energiewende-Projekte erhoben. Der Tarif ist nach dem Grüner Strom Label zertifiziert, das unter anderem von Umweltverbänden wie BUND und NABU getragen wird.

Fazit: Nischenangebot mit Signalwirkung für den Markt

Langfristige Strompreisgarantien über mehrere Jahre bleiben im liberalisierten Energiemarkt die Ausnahme. Der neue Tarif könnte dennoch Signalwirkung entfalten – insbesondere für Anbieter mit eigenem Erzeugungsportfolio im Bereich Photovoltaik und Windkraft.

Für die Energiewirtschaft zeigt sich ein klarer Trend zur stärkeren Differenzierung von Tarifmodellen: zwischen Flexibilität durch dynamische Preise und Stabilität durch langfristige Fixpreise. Welche Modelle sich langfristig durchsetzen, hängt maßgeblich von der weiteren Entwicklung der Strommärkte und der Integration erneuerbarer Energien ab.

Quelle: naturstrom AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH