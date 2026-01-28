Mit dem Einstieg der Ökofen-Mutter OR Impact Holding beim Batteriespeicheranbieter Sunlumo, sollen neue Lösungen an der Schnittstelle zwischen grüner Heiztechnik, Photovoltaik, Energiemanagement und Speichern entstehen.

Die OR Impact Holding, Eigentümerin des Pelletskesselherstellers Ökofen, steigt beim österreichischen Unternehmen Sunlumo Technology GmbH ein. Sunlumo ist Vertriebspartner des chinesischen Batteriespeicherherstellers Sigenergy für Südosteuropa. Kurz vor Weihnachten 2025 gab die OR Impact Holding GmbH ihren Einstieg als Gesellschafterin mit einem Anteil von 25,1 % bekannt. Damit erweitert die Holding mit Sitz in Niederkappel ihr Portfolio an Beteiligungen. „Wir sind sehr stolz, dass wir neben der Kooperation mit Sigenergy einen neuen strategischen Partner bei Sunlumo begrüßen dürfen“, sagt Robert Buchinger, CEO von Sunlumo.

OR Impact ist als Mehrheitseigentümer von Ökofen bereits seit vielen Jahren operativ mit Sunlumo verbunden. Als Experte für modernes Heizen mit grüner Wärme setzt Ökofen neben eigenen Heizsystemen wie Pelletsheizungen und Wärmepumpen auch auf Wärmepumpen-Hybridlösungen, bei denen auch Photovoltaik-Elemente zum Einsatz kommen. Circa 190.000 installierte Heizsysteme und Vertriebspartner in mehr als 20 Ländern hat Ökofen aufzuweisen. Sunlumo profitiert von diesem langjährigen Know-how und der breiten Vertriebsstruktur von Ökofen.

Die neue Gesellschafterstruktur von Sunlumo soll Elektroinstallationsunternehmen, Photovoltaik-Fachbetrieben und Installateuren neue Perspektiven bieten. Diese sollen von Energiesystemen mit stärkeren Schnittstellen zwischen Photovoltaik, Energiemanagement und Speicherlösungen profitieren. „Wir können nun unsere Ideen gemeinsam umsetzen und der technischen Nachhaltigkeit damit neue, spannende Aspekte hinzufügen“, sagt Stefan Ortner, der als Gesellschafter und Geschäftsführer der OR Impact Holding GmbH nun auch aktiv am Erfolg von Sunlumo mitarbeitet.

Neuer Bürostandort von Sunlumo bei Ökofen in Purgstall

„Mit der gestärkten Eigentümerstruktur senden wir ein klares Signal. Wir setzen den eingeschlagenen Wachstumskurs nicht nur fort, sondern erhalten dabei auch nachhaltige Unterstützung. Die Beteiligung von OR Impact schafft weitere Stabilität, Innovationskraft und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten“, so Buchinger. Erstes sichtbares Zeichen der wirtschaftlichen Vernetzung ist der neue Bürostandort von Sunlumo bei Ökofen in Purgstall. Dort entstehen auch ein Technikum mit Test- und Demoanlagen sowie ein Ersatzteillager. Der Firmensitz von Sunlumo bleibt weiterhin in Perg.

Sunlumo hatte als Hersteller von Solarthermie-Kollektoren aus Kunststoff begonnen und 2015 den deutschen Bundespreis Ecodesign gewonnen.

