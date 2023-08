Pelletsheizung-Hersteller Ökofen bringt Wärmepumpe auf den Markt

Das Unternehmen Ökofen aus Österreich ist für Biomasseheizungen schon lange ein Begriff – jetzt versucht es sich im Wärmepumpen-Geschäft.

Greenfox heißt die neue Wärmepumpe vom Pelletsheizung-Spezialisten. Auf Basis von Wetter- und CO 2 -Daten, Strom-Börsenpreisen und PV-Eigenstromproduktion soll das Gerät berechnen, wann der Strom nicht nur günstig, sondern auch sauber ist. Bei der Regelungstechnik handelt es sich um eine Eigenentwicklung, die Ökofen bereits zum Patent angemeldet hat.

GreenMode heißt der entsprechende Betriebsmodus. Weltweit könne die Regelung der Wärmepumpe auf eine Datenbank für Strommix und CO 2 -Intensität zugreifen. Daher kenne sie sowohl die Livedaten als auch Prognosewerte. Zusätzlich ruft die Regelung den Börsenstrompreis ab. Je nach CO 2 -Intensität und Preis verschiebt sie den Betrieb der Wärmepumpe dann in ein günstigeres Zeitfenster. „Wer unsere Wärmepumpe nutzt, kann ganz einfach und jederzeit selbst bestimmen, ob sie maximal ökologisch oder maximal günstig arbeiten soll. Abstufungen sind natürlich ebenfalls möglich“, sagt Stefan Ortner, CEO des familiengeführten Unternehmens.

Wärmepumpe wird wie die Pelletsheizungen in Österreich hergestellt

„Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Sortimentserweiterung war immer die Produktion und regionale Wertschöpfung der Geräte in Österreich. Wir haben damit die Qualitätssicherung und die Auswahl der Komponenten selbst in der Hand. So kann die gleiche Elektronikplattform wie bisher verwendet werden und auch sonst werden fast ausschließlich europäische Bauteile verbaut“, ergänzt er.

Die Luft-Wärmepumpe ist auf hohe Vorlauftemperaturen bis 65 °C ausgelegt. So soll sie sich auch im Heizungstausch einsetzen lassen. Den COP beziffert Ökofen in der Pressemitteilung mit „größer fünf“. Ein Blick ins Datenblatt zeigt allerdings, dass sich diese Angabe auf eine Vorlauftemperatur von 35 °C und eine Außentemperatur von + 7 ° bezieht.

Es handelt sich bei der Wärmepumpe um ein Split-Gerät. Die Außeneinheit soll sich durch ein Fertigfundament einfach und ohne Betonieren vor Ort installieren lassen.

Als Kältemittel nutzt die Wärmepumpe Propangas (R290). Laut Umweltbundesamt ist dies ein umweltfreundliches Kältemittel, das zudem einen leisen Betrieb bei geringem Druck ermöglicht. Der Schallleistungspegel liegt laut Ökofen bei 45,2 dB.

Wärmepumpe auch in Kombination mit Ökofen-Pelletsheizung

Diese Wärmepumpe kann entweder als Einzelheizsystem verwendet oder mit einer Pelletsheizung von Ökofen kombiniert werden. Hydraulik und Regelung der Wärmepumpe seien unter der Bezeichnung „ZukunftsPlus“ jederzeit erweiterbar konzipiert. Bei Flächenheizsystemen kann die Wärmepumpe im Sommer auch das Gebäude kühlen. Dafür gibt es ein entsprechendes hydraulisches Anschlussset.

Verkaufsstart für die Luft-Wasser-Wärmepumpe Greenfox ist der 1. September 2023.

Ökofen machte sich 1997 einen Namen mit der ersten typengeprüften Pelletsheizung. Weitere Besonderheiten waren die erste Pellet-Brennwertheizung (2003), die stromerzeugende Pelletheizung (2015), und die emissionsarme Verbrennungstechnologie ZeroFlame (2021).

24.08.2023 | Quelle: Ökofen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH