Neue Luft-Wärmepumpe von Ritter Energie

Die neue Luft-Wärmepumpe WP Hypernova eignet sich besonders für die Sanierung von Altbauten. Das Gerät unterstützt sowohl Niedertemperatur-Fußbodenheizungen als auch herkömmliche Heizkörpersysteme mit Radiatoren.

Ritter Energie hat eine neue Luft-Wärmepumpe vorgestellt. Die WP Hypernova erreicht laut Unternehmen eine hohe Effizienz mit SCOP-Werten von bis zu 6,22. Die Effizienzrate soll in allen Bereichen in der Kategorie A+++ liegt. Nach Eintrag wird sie laut Ritter Energie an der Spitze der BAFA-Liste stehen. Das Gerät ist ab Juli zunächst in Leistungsstufen von 13 und 18 kW erhältlich. Damit soll sich die neue Wärmepumpe sowohl für Einfamilien- als auch für Mehrfamilienhäuser eignet. Für das vierte Quartal hat das Unternehmen eine kompaktere Version für energieeffizientere Häuser mit 8 kW Leistung angekündigt.

Aufgrund ihrer hohen Effizienz eignet sich die Luft-Wärmepumpe besonders für Sanierungen von Altbauten. Die WP Hypernova arbeitet mit einem umweltfreundlichen R290-Kältemittel und ist für verschiedenste Heizsysteme ausgelegt. Das Gerät unterstützt sowohl Niedertemperatur-Fußbodenheizungen als auch herkömmliche Heizkörpersysteme. Sie passt ihre Leistung basierend auf Innensollwert, der Innentemperatur und der Außentemperatur automatisch an den Bedarf an und kann falls nötig Wassertemperaturen von bis zu 75 °C liefern. Eine Vorlauftemperatur von 60 °C wird selbst bei Außentemperaturen von bis zu -25 °C konstant gehalten.

Durch einen speziell gestalteten Luftstrom und eine hochwertige Isolierung erreicht das Gerät einen Schallleistungspegel von minimal nur 38 dB(A) gemäß ErP-Label. Der Schalldruck in 5 Metern Abstand beträgt minimal 16 dB(A) (Leistungsstufe 18 kW). Diese sehr niedrigen Lautstärken sollen die Platzierung auch in baulich sensiblen Bereichen ermöglichen, ohne für die Eigentümer:innen oder dessen Nachbar:innen störend zu wirken.

Luft-Wärmepumpe WP Hypernova mit Photovoltaik und Solarthermie kombinierbar

Ein weiterer Vorzug des Geräts liegt in seiner Kompatibilität mit mehreren Wärmeerzeugern, Verbrauchern und Speichern. Es kann bereits vorhandene oder zusätzlich eingebaute Komponenten und Systeme ergänzen. Dann fungiert die Wärmepumpe als intelligente Energiezentrale und kann Photovoltaik und Solarthermie, Pelletheizungen, Öl- und Gaskessel, Gebläse-Konvektoren, Schwimmbadheizung sowie Batterie- und Wärmespeicher integrieren. Das System erkennt automatisch überschüssige elektrische oder thermische Solarenergie und speichert sie als Wärme statt sie ins Netz zu schicken.

Die Steuerung der Raumtemperatur funktioniert über die kompakte Inneneinheit drahtlos und ist fernsteuerbar über eine App. Mit Hilfe der App können Nurtzer:innen die automatisierten Einstellungen anpassen, den Energieverbrauch überwachen und der Systemstatus in Echtzeit überprüfen. Mit Fernunterstützung kann ein einen Fachbetrieb die Systemleistung optimieren und potenzielle Probleme ohne Servicebesuch diagnostizieren.

Ein umfassender Wetterschutz soll den Verdampfer der WP Hypernova gegen raues Wetter abschirmen Das soll auch einen gleichmäßigen Luftstrom gewährleisten und für minimales Abtauen sorgen. Ein spezialisiertes Sicherheitssystem entfernt im Fall eines Lecks automatisch jegliches Kältemittel aus dem Wasserkreislauf, um maximale Sicherheit für Inneninstallationen zu gewährleisten.

Quelle: Ritter Energie | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH