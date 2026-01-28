PowerTitan 3.0: Netzbildender Batteriespeicher von Sungrow

Mit dem PowerTitan 3.0 hat Sungrow einen netzbildenden Batteriespeicher vorgestellt. Dieser soll in einer Dreifach‑Hybrid‑Anlage aus Windenergie, Photovoltaik und Speicher in Spanien zum Einsatz kommen.

Sungrow, chinesischer Anbieter von Photovoltaik-Wechselrichtern und Energiespeichersystemen (ESS), hat den netzbildenden Batteriespeicher PowerTitan 3.0 auf den Markt gebracht. In den 20‑Fuß‑Containern ist ein Power Conversion System (PCS) mit 1,78 MW Leistung und 7,14 MWh Batteriekapazität integriert. Ein Block erreicht dabei bis zu 7,2 MW Leistung und 28,5 MWh Speicherkapazität. Das System verfügt über gestapelte 600Ah+‑Batteriezellen und unterstützt eine Entladedauer von zwei bis acht Stunden. Diese gestapelten Batteriezellen sollen Sicherheit und Effizienz verbessern und zugleich zu einer systemweiten Round‑Trip‑Efficiency (RTE) von 92 Prozent beitragen.

Dank des AC‑Block‑Designs kann der Hersteller den PowerTitan 3.0 in Fabriken vorinstallieren und konfigurieren. So kann Sungrow eigenen Angaben zufolge ein Projekt mit 1 GWh Kapazität innerhalb von zwölf Tagen ausrollen. Einmal in Betrieb, soll das System ohne Leistungsreduktion bei Temperaturen von bis zu –40 °C arbeiten und sich daher auch für nordische und alpine Regionen sowie für Küsten‑ und Hochfeuchtigkeitsgebiete eignen.

Gemeinsam mit dem PowerTitan 3.0 hat Sungrow auch ein Single‑Platform‑Design für seine DC‑gekoppelte PV‑ESS‑Lösung vorgestellt. Dieses besteht aus einem 1+X modularen Wechselrichter mit dedizierter ESS‑Schnittstelle. Außerdem verfügt der PowerTitan 3.0 über ein integriertes DC/DC-Modul sowie ein selbst entwickeltes PV-ESS-Managementsystem. Die in die Struktur eingebettete Architektur soll Entladezeiträume von bis zu acht Stunden ermöglichen und die Kosten des gesamten Systems optimieren. Sungrow hat die Lösung speziell für die Marktanforderungen in Europa entwickelt. Sie soll eine effektive Energie-Arbitrage erlauben, indem sie die Unterschiede zwischen Spitzen- und Niedrigtarifen nutzt.

Netzbildender Batteriespeicher wichtiger Baustein für stabile Stromnetze

Laut Sungrow entwickelt sich die netzbildende Technologie zu einem entscheidenden Baustein für widerstandsfähige und stabile Stromnetze. Sie hilft dabei, Stromnetze zu stabilisieren, in die viel erneuerbare Energie eingespeist wird. In Spanien verwirklicht Sungrow ein 100‑MW/200‑MWh‑System. Das Projekt ist Teil einer Dreifach‑Hybrid‑Anlage aus Windenergie, Photovoltaik und Speicher. Sungrow will Die PowerTitan-Systeme für das Projekt im zweiten Quartal 2026 ausliefern.

Das deutsche Solarforschungsinstitut Fraunhofer ISE hat ein Testverfahren für netzbildende Batterie-Wechselrichter entwickelt.

