Neues Photovoltaik-Stromspeichersystem mit Ersatzstromfunktion von Varta Storage

Das neue Photovoltaik-Stromspeichersystem Varta.hybrid.wall vereint Wechselrichter, Batteriespeicher und Heim-Energiemanagementsystem. Die Speicherkapazität reicht von 4,5 bis 20 kWh und ist nachträglich erweiterbar.

Die Varta Storage GmbH hat ein neues Stromspeicher-System für Photovoltaik-Anlagen auf den Markt gebracht. Varta.hybrid.wall vereint Wechselrichter, Batteriespeicher und Heim-Energiemanagementsystem (HEMS). Damit können Installateur:innen flexible und erweiterbare Pakete für unterschiedliche Anlagen-Konfigurationen und Leistungsklassen zusammenstellen. Die Installation aller Komponenten erfolgt gebündelt über eine App, alle Daten werden für maximale Sicherheit auf deutschen Servern verarbeitet. Mit Varta.hybrid.wall verfolgt Varta Storage einen Systemansatz: Alle Komponenten sind Made-in-Europe, technisch aufeinander abgestimmt und als skalierbare Komplettlösung ausgelegt.

Neuer Hybridwechselrichter für Photovoltaik-Stromspeichersystem von Varta

Der neue dreiphasige Hybridwechselrichter Varta.hybrid mit bis zu 10 kW Leistung und bis zu vier MPP-Trackern ergänzt den bestehenden DC-Hochvolt-Batteriespeicher Varta.wall und ermöglicht eine flexible Systemauslegung – sowohl für Neuinstallationen als auch für Photovoltaik-Bestandsanlagen. Neben der DC-gekoppelten Integration sind auch AC-gekoppelte Anwendungen zur Nachrüstung von Batteriespeichern realisierbar.

Die Speicherkapazitäten reichen je nach Systemkonfiguration von 4,5 bis 20 kWh und man kann sie können nachträglich erweitern. Durch die modulare Architektur lassen sich auch größere Systeme über Kaskadierung realisieren. Für Installateur:innen soll das neue Stromspeichersystem Schnittstellen, Abstimmungsaufwand und potenzielle Fehlerquellen im Systemdesign reduzieren, ohne auf Flexibilität bei der Auslegung zu verzichten.

Ersatzstrom über Backupswitch

Für netzunabhängige Betriebsmodi setzt Varta Storage auf eine externe Umschalteinheit. Der Varta.backupswitch trennt im Fehlerfall das Hausnetz automatisch vom öffentlichen Netz und ermöglicht eine dreiphasige Ersatzstromversorgung aus dem Photovoltaik-Speichersystem. Die Lösung ist auf eine einfache Nachrüstung in Photovoltaik-Bestandsanlagen ausgelegt. Durch integrierte Leistungsmessung kann man auf zusätzliche Messhardware verzichten.

Zudem ist das System laut Hersteller für kurze Installationszeiten optimiert. Steckbare Komponenten und vorkonfektionierte Anschlüsse sollen die Montagekomplexität reduzieren, während die Inbetriebnahme über die Varta.install App erfolgt. Monitoring und Anlagenverwaltung sind zentral über das Varta.energy Portal möglich.

„Die Varta Storage GmbH wandelt sich vom Produkt- zum Lösungsanbieter – eine Neuausrichtung, die sich konsequent in unserem aktuellen Marktangebot widerspiegelt“, sagt Donny George, Managing Director der Varta Storage GmbH.

Herstelleroffenes HEMS

Eine zentrale Rolle innerhalb der Systemlösung übernimmt laut Hersteller das optionale Heim-Energiemanagementsystem Varta.iq. Als herstelleroffenes HEMS soll es die intelligente Steuerung und Vernetzung sämtlicher Energiekomponenten im Haushalt ermöglichen. Das HEMS unterstützt bis zu 700 Peripheriegeräte und Systeme. Dazu zählen unter anderem Photovoltaik-Anlagen, Speicherlösungen, Wallboxen und Wärmepumpen.

Durch Funktionen wie dynamische Stromtarifoptimierung, bidirektionales Laden und die Kaskadensteuerung mehrerer Energiesysteme kann Varta.iq für eine effiziente und bedarfsgerechte Nutzung von Energieflüssen sorgen. Gleichzeitig eignet sich das System für die Nachrüstung in Bestandsanlagen, in denen bereits Komponenten unterschiedlicher Hersteller im Einsatz sind.

Quelle: Varta | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH