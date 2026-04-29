Neues Schutzdach-Komplettset für Photovoltaik-Wechselrichter von Fischer

Für die Montage von PV-Wechselrichtern direkt auf dem Flachdach oder auf tragfähigen Böden hat Fischer ein Schutzdach-Komplettset entwickelt. Zum System gehören Flachdachfüße mit großer Unterlage, Schienen, Schienenverbinder und ein breites Schutzdach.

Der Befestigungsspezialist Fischer hat ein Schutzdach-Komplettset für die Installation von Photovoltaik-Wechselrichtern im Freien herausgebracht. Der FSIS Solar Inverter Shelter soll die Installation von Wechselrichtern direkt auf dem Flachdach oder auf tragfähigen Böden – etwa bei Freiflächenanlagen, PV-Fassaden oder PV-Carports für die Industrie –ermöglichen. Denn klassische Montageorte für Solar-Wechselrichter in Innenräumen stoßen laut Fischer immer öfter an räumliche Grenzen – gerade bei größeren PV-Anlagen. Durch Platzmangel im Gebäude und Brandschutzanforderungen werden Außenaufstellungen zunehmend zur Standardlösung.

Das Schutzdach-Komplettset FSIS Solar Inverter Shelter ist speziell für leistungsstarke Invertereinheiten ausgelegt, beispielsweise für zwei Geräte mit jeweils 125 kW Leistung. Die Lösung basiert auf einem ballastierbaren Stahlgestell aus Fischer Installationssystemen. Zum System gehören unter anderem Flachdachfüße mit großer Unterlage, Schienen, Schienenverbinder und ein Schutzdach. Alle Bauteile sind für den dauerhaften Außenbereich konzipiert und entweder feuerverzinkt wie die Schienen und Verbinder), zinklammellenbeschichtet oder aus Edelstahl A2 wie die Schienenverbinder. Das Dach besteht aus Stahl mit ZM-310-Beschichtung. Die Flachdachfüße sind aus dem glasfaserverstärkten Kunststoff PP HD GF 30% gefertigt. Das soll Schäden an der Dachkonstruktion verhindern. Sie sind mit Schutzvlies versehen, das die Weichmacherwanderung bei PVC-Foliendächern vermeiden soll.

Schutzdach für Photovoltaik-Wechselrichter von Fischer mit breitem Dach

Das System verfügt laut Hersteller über ein breites Dach. Es soll eine normgerechte und witterungsgeschützte Aufstellung der Technik außerhalb des Gebäudes ermöglichen. Gleichzeitig verbessern sich durch die Platzierung im Außenbereich die Belüftung und der Brandschutz der Wechselrichter. Auch Wartung und Inspektion fallen leichter. Der große Installationsraum von bis zu 1,65 m ermöglicht zudem den Einsatz größerer Wechselrichter-Geräte sowie zusätzliche Applikationen, etwa für den Blitzschutz.

Das vormontierte System mit Durchsteckverbindern soll für eine schnelle und einfache Montage sorgen. Der Aufbau ist laut Hersteller von nur einer Person durchführbar und erfordert nur einen Schlagschrauber mit Stecknuss (SW 17). Für die Ballastierung können Installteur:innen Standard-Betonplatten im Format 40 x 40 cm verwenden. Das System erfüllt die Anforderungen an den Brandschutz für den Inverter-Boden. Wichtig, zu beachten: Die Montage von zwei Photovoltaik-Wechselrichtern „Rücken an Rücken“ ist nur zulässig, wenn diese Installationsart vom jeweiligen Hersteller freigegeben ist. Maßgeblich sind laut Fischer die Vorgaben in den Installations- und Montageanleitungen sowie Normen wie die DIN VDE 0100-712.

Quelle: Fischer | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH