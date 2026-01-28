Der neue 5-MWh-Speichercontainer Tallon von Tesvolt soll eine hohe Sicherheit gegenüber Cyberangriffen bieten. Er ist für Co-Location-Projekte und Batterieparks speziell von Stadtwerken gedacht. Diese erhalten von Planung, Installation, Betrieb und Monitoring bis hin zur Stromvermarktung alles aus einer Hand.

Tesvolt, ein Anbieter von Batteriespeichersystemen, Projektierer und Stromvermarkter, präsentiert seinen neuen 5-MWh-Speichercontainer Tallon vom 10. bis 12.2. auf der Energieleitmesse E-World in Essen. Der Großspeicher soll Batterieparks und Co-Location-Speicherprojekte durch eine besondere Batterieparksteuerung und den Einsatz von Wechselrichtern europäischer Hersteller sicherer gegen Cyberangriffe machen.

„Viele Batteriecontainer unterscheiden sich heute kaum noch voneinander und fast alle kommen aus Asien. Wir kaufen sie auch dort, suchen solide, leistungsfähige Speicher aus – und machen dann etwas anders als viele andere. Wir integrieren unsere eigene Batterieparksteuerung, die für eine deutlich höhere Sicherheit gegenüber Cyberangriffen sorgt“, sagt Tesvolt-CTO Simon Schandert. „In diese Steuerung sind über mehrere Jahre die Erfahrungen aus vielen Batterieparkprojekten eingeflossen.“

Cybersicherer Großbatteriespeicher vor direkten Zugriffen aus dem Internet geschützt

Alle Datenverbindungen des Batterieparkreglers Tesvolt Energy Controller EZA pro L über das Internet erfolgen ausschließlich über spezifische VPN-Tunnel, die Manipulationen von außen abhalten sollen. Zusätzlich sind Datenverbindungen nach außen nur als Einbahnstraße ausgelegt und der Anlagencontroller ist laut Hersteller durch eine spezielle Hardware vor direkten Zugriffen aus dem Internet geschützt.

„Die Europäische Kommission denkt aktuell darüber nach, Hersteller von chinesischen Wechselrichtern vom europäischen Markt auszuschließen, um kritische Infrastruktur besser vor Cyberbedrohungen zu schützen“, sagt Schandert. „Wir sehen die konkrete Gefahr durch Wechselrichter mancher Hersteller schon lange. Unsere Speicher sind deshalb mit europäischen Wechselrichtern kompatibel. Der Tallon funktioniert zum Beispiel mit einem deutschen Wechselrichter von SMA und einem spanischen Wechselrichter von Power Electronics.“

One-Stop-Shop-Modell für Stadtwerke

„Wir stellen Stadtwerken nicht nur den Batteriecontainer hin, sondern begleiten sie auf dem gesamten Weg zum wirtschaftlichen Batteriepark, auch beim Betrieb“, sagt Sebastian Jänig, Leiter des Bereichs Großspeicherprojekte bei Tesvolt. „Konkret bedeutet das: Wir bieten von uns geprüfte Batteriecontainer mit eigener Software an, ebenso wie die Projektplanung, Installation, Betrieb, Monitoring und die Vermarktung des Stroms. Alle Bausteine sind aufeinander abgestimmt und alles läuft digital. Und wenn der digitale Support mal nicht ausreicht, unterstützen unsere Technikexperten vor Ort.“ Mit seiner Tochter Tesvolt Energy bietet das Unternehmen außerdem auch die Vermarktung des Stroms an der Börse an.

Der Speichercontainer Tallon soll dank seines modularen Konzepts für Flexibilität bei Planung, Betrieb und späterer Erweiterung des Speichersystems sorgen. Kunden können zwischen ein, zwei oder mehreren DC-Abgängen pro Container wählen und so die Batteriespeicher flexibel auf mehrere Wechselrichter verteilen. Dadurch kann man die Speicherkapazität optimal an die gewünschte Leistung anpassen, was Lade- und Entladevorgänge effizienter macht. Außerdem kann man die Speicherkapazität so auch nachträglich noch erweitern.

Die Speichercontainer sollen eine hohe Brandschutzsicherheit aufweisen und dürfen im Abstand von 10 cm zueinander aufgestellt werden. Die Batteriemodule nutzen die schwermetallfreie LFP-Technologie. Tesvolt gibt für den Tallon eine Garantie von 15 Jahren.

Tesvolt ist auf der E-World in Essen in Halle 5, Stand H136 vertreten.

Quelle: Tesvolt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH