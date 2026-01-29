2026: Weichenstellungen für zukunftsfähige Stromnetze

Foto: Guido Bröer Zukünftige Stromnetze sind flexibler, resilienter und wohl anders finanziert als heute.

2026 könnte ein entscheidendes Jahr für die Weiterentwicklung der Stromnetze werden. Über die anstehenden regulatorischen Weichenstellungen und die Entwicklungen auf den Märkten für Netzdienstleistungen und Regelenergie diskutieren Expert:innen derzeit in Berlin auf der zehnten Tagung "Zukünftige Stromnetze". Nach dem jüngsten Anschlag auf das Stromnetz in Berlin und dem großflächigen Blackout im April 2025 auf der iberischen Halbinsel ist neben den Anforderungen der Energiewende an die Netze auch Resilienz ein neues Top-Thema.