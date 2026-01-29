Serienproduktion von PVT-Kollektoren im Sauerland gestartet

In Attendorn im Sauerland fertigt der Automobilzulieferer Mubea nun auch PVT-Kollektoren. Der Vertriebspartner TWL wird die ersten 250 dieser photovoltaisch-thermischen Hybridkollektoren in einem neu gebauten Gymnasium in Herrsching am Ammersee integrieren.

Der Automobilzulieferer Mubea hat die Serienproduktion von PVT-Kollektoren in Attendorn im Sauerland gestartet. Das Unternehmen hatte den photovoltaisch-thermischen (PVT) Kollektor innerhalb von zwei Jahren gemeinsam mit der auf Solarthermie und thermische Speicher spezialisierten TWL-Technologie GmbH entwickelt. TWL fungiert auch als exklusiver Vertriebspartner. TWL hatte sie im vergangenen Jahr bereits auf den internationalen Fachmessen Intersolar Europe und Heatexpo präsentiert. „Die Resonanz war sehr groß und wir sind stolz, dass jetzt die Auslieferung beginnt“, sagt TWL-Geschäftsführer Lorenz Dobrot.

Die monokristallinen 450-Watt-Solarmodule im PVT-Kollektor Prisma PVT-RBX hat man für Schwachlicht optimiert. Neben der Abwärme der PV-Module kann der Wärmetauscher auch die Umgebungsluft für die Wärmeerzeugung nutzen. Dadurch ist sichergestellt, dass Wärmepumpen unabhängig von der solaren Einstrahlung die nötige Energie erhalten.

TWL wird die ersten 250 dieser PVT-Hybridkollektoren in einem neu gebauten Gymnasium in Herrsching am Ammersee integrieren. Die trivalente Heizanlage mit Gasheizung, PVT-Wärmepumpe und Erdquelle soll im Februar in Betrieb gehen. Weitere Projekte sind laut TWL bereits geplant.

„Dank unserer umfassenden Thermomanagement-Kompetenz und unseres weltweiten Produktionsnetzwerks ist Mubea in der Lage, Produktionskapazitäten bei steigender Nachfrage schnell und effizient zu skalieren”, sagt Stefan Buchkremer, Head Corporate Units Marketing and Innovationmanagement bei Mubea. Für den Vertrieb der PVT-Module in der DACH-Region hat TWL sein Team Ende 2025 um den gelernten Groß- und Außenhandelskaufmann und studierten Mechatroniker Jörg Bandow erweitert.

