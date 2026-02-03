Neue Wärmepumpe von Buderus für große Gebäude und den Bestand

Ab März will Buderus die neue Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW376 in den Markt bringen. Ausgerichtet ist sie vor allem auf Gewerbe, Industrie und Kommunen sowie größere Bestandsgebäude.

Zunächst sind nach Aussage von fünf Leistungsgrößen der Wärmepumpe zwischen 42 und 55 kW (bei A-7/W35) verfügbar. Weitere hydraulische Varianten und die Leistungsgrößen 30 und 32 kW sollen im Herbst folgen. Die Baureihe setzt auf das natürliche Kältemittel R290 mit einem sehr niedrigen Global Warming Potential (GWP) von 0,02 und deckt ein breites Spektrum an Anwendungsfällen ab. Buderus nennt hier etwa Produktions-, Werkstatt-, Lager- oder Verwaltungsgebäude, Schulen, Kindergärten und Gastronomie. Die Wärmepumpe eigne sich sowohl für Neubauten als auch für die Modernisierung bestehender Anlagen.

Vorlauftemperaturen bis 75 Grad

Die Logatherm WLW376 liefert Vorlauftemperaturen bis 75 Grad Celsius (°C) und arbeitet auch bei -15 °C Außentemperatur mit 65 °C. Damit sei sie besonders für den Bestand geeignet, so Buderus, wo hohe Vorlauftemperaturen benötigt werden. Dank moderner Inverter-Technologie erreiche sie eine Jahresarbeitszahl (SCOP) von bis zu 4,6.

Kaskadenschaltung für große Leistungen

Die verschiedenen Leistungsgrößen bis maximal 55 kW ermöglichen flexible Systemlösungen. Bis zu sechs Logatherm WLW376 mit optionalem Hydraulik-Verbindungs-Kit können eine kompakte Kaskade bilden. So können Installateure Anlagen mit bis zu 366 kW Leistung errichten. Maximal sei sogar eine 16er-Kaskade möglich, so Buderus. Damit ließen sich Energiebedarfe von bis zu 1 MW mit der Logatherm WLW376 abdecken. Die ist auch eine Option für Wärmenetze.

Buderus sieht einen Vorteil der Kaskade im Vergleich mit einer einzelnen deutlich größeren Wärmepumpe. “Die Einzelkomponenten lassen sich besser transportieren und einbringen, zudem ist aufgrund mehrerer Kältekreise ein kleinerer Sicherheitsbereich erforderlich”, so das Unternehmen. “Durch das definierte Sicherheitskonzept ist auch keine bauseitige Risikobetrachtung nötig. Weiterer Vorteil: Hohe Redundanz des Gesamtsystems.”

Die Wärmepumpe bietet drei Schallmodi: Standard, Silent Mode und Super Silent. So sollen Anlagenbetreiber die Schallleistung entsprechend bestehender Anforderungen reduzieren können. Buderus bietet als neue Dienstleistung eine schalltechnische Voruntersuchung an, die bereits in der Planungsphase eine detaillierte Prognose zur Schallausbreitung liefert und so die Planungssicherheit erhöht.

Quelle: Buderus | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH