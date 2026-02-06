Batterien aus Rost? Mit Eisenoxid gefüllte Kohlenstoffkugeln als Speicher

In porösen Hohlkugeln aus Kohlenstoff haben Materialwissenschaftler:innen der Universität des Saarlanden jetzt fein verteiltes Eisenoxid eingebracht, um diese perspektivisch als Stromspeicher nutzbar zu machen.

Herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus enthalten problematische Stoffe wie Nickel und Kobalt. Zudem sind die Lösungsmittel, mit denen Elektrodenmaterialien beschichtet werden, toxisch. Materialwissenschaftler der Universität des Saarlandes suchen daher nach umweltfreundlichen Alternativen. In hochporösen Hohlkugeln aus Kohlenstoff, die an der Universität Salzburg von Professor Michael Elsässer entwickelt wurden, haben sie jetzt fein verteiltes Eisenoxid eingebracht. Die erzielten Speicherkapazitäten klingen vielversprechend, Eisen und Kohlenstoff sind zudem breit verfügbar. Die Forschungsergebnisse wurden im Fachmagazin „Chemistry of Materials“ veröffentlicht.

Speicherkugeln statt Mozartkugeln

„Aus Salzburg kommen ja bekanntlich die Mozartkugeln her. Analog zu diesen gefüllten Schokoladenkugeln kann man sich die Kohlenstoffhohlkugeln vorstellen, die unsere Kollegen an der Universität Salzburg entwickelt haben”, erklärt die Materialforscherin Stefanie Arnold. “Diese so genannten Spherogele (engl. Carbon Spherogels) bieten uns Einheiten in Nanometergröße (ca. 250 nm) mit großen Oberflächen und einer hohen elektrochemischen Kapazität. Die Herausforderung ist nun, passende Metalloxide über eine chemische Synthese in den schon vorhandenen Hohlraum hineinzupacken.“

Nach ersten Versuchen mit Titandioxid, dessen Fähigkeit, Lithium-Ionen speichern und wieder freizugeben, jedoch relativ gering war, kam das Eisenoxid ins Spiel, das landläufig jeder als Rost kennt.

Eisen hat hohe Speicherkapazität

„Eisen hat den Vorteil, dass es weltweit reichlich vorhanden ist, zumindest theoretisch eine hohe Speicherkapazität aufweist und gut zu recyceln ist“, erklärt Stefanie Arnold, die an der Universität des Saarlandes als Post-Doktorandin bei Volker Presser, Professor für Energie-Materialien, forscht. Mit einem skalierbaren Syntheseverfahren, basierend auf Eisenlaktat, konnten die Salzburger Kollegen verschiedene Varianten von Eisen in das Kohlenstoffgerüst der Hohlkugeln integrieren. Dabei entstanden robuste poröse Netzwerke mit gleichmäßig verteilten Eisen-Nanopartikeln.

„Interessant war dabei, dass sich die Speicherkapazität durch den elektrochemischen Prozess immer weiter erhöhte. Je länger man also die Batterie nutzte, desto höher wurde ihre Leistung. Dies liegt daran, dass das metallische Eisen, genannt Eisen (0), erst mit Sauerstoff zu Eisenoxid reagiert, dabei aktiviert wird und sich ausdehnt. Erst nach rund 300 Zyklen hat das Eisenoxid dann alle Hohlräume der Kohlenstoffkugeln gefüllt und seine maximale Speicherkapazität erreicht“, erklärt Stefanie Arnold.

„Batterien aus Rost“ werden weiter erforscht

Bis dieser Mechanismus auch im industriellen Maßstab genutzt werden kann, muss noch einige Forschungsarbeit geleistet werden. Zum einen muss der Aktivierungsprozess noch beschleunigt werden, damit die Batterien früher ihre maximale Speicherkapazität erreichen. Zudem stellen die mit Eisenoxid gefüllten Kohlenstoffhohlkugeln erst die Elektrode der Batterien dar. Um eine Vollzelle zu bekommen, muss noch eine passende Gegenelektrode entwickelt werden.

Eisenspeicher für Erneuerbare

„Wir sind zuversichtlich, dass es gelingt, damit Zwischenspeicher für regenerative Energien auf umweltfreundliche Weise zu betreiben“, sagt Volker Presser, der auch die Forschungsabteilung Energie-Materialien am Saarbrücker INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien leitet. Zudem soll das neue Material auch für Natrium-Ionen-Batterien getestet werden, wie sie bereits von chinesischen Autoherstellern zum Einsatz kommen. „Diese Materialien bilden eine vielseitige Technologieplattform, mit der sich unterschiedlichste weitere Materialien in situ, also in einem Syntheseschritt, in die Spherogele integrieren und für eine Vielzahl von Anwendungen nutzen lassen“, sagt Michael Elsässer.

Neue Recyclingmethoden

Stefanie Arnold arbeitet im Rahmen des „EnFoSaar-Projekts“ auch an der Frage, wie das Lithium aus Batterien recycelt werden kann und wie Batterien künftig so konstruiert sein müssen, dass sie in industriellem Maßstab zerlegt werden können. „Wir benötigen effiziente Recyclingmethoden und geschlossene Kreislaufsysteme, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren und den Abfall in der Batterie-Lieferkette zu reduzieren“, betont Stefanie Arnold. EnFoSaar ist ein Großprojekt, das von der saarländischen Landesregierung mit 23 Millionen Euro aus dem Transformationsfonds finanziert wird. Dieses hat zum Ziel, innovative Ansätze für eine klimafreundliche Energieversorgung zu entwickeln. Es soll dabei die Transformation der saarländischen Energiewirtschaft und die dazu notwendige Forschungslandschaft durch eine wissenschaftlich fundierte und zugleich praktisch anwendungsorientierte Methodik vorantreiben.

Quelle: Universität des Saarlandes | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH