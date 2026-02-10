Vattenfall kooperiert mit HEMS-Plattform Energy Hub Alliance

Vattenfall steigt in die Entwicklung von Heimenergiesystemen ein. Künftig sollen Kunden Komponenten wie PV-Anlagen, Speicher und Wärmepumpen über die Plattform von Energy Hub Alliance flexibel steuern lassen können.

Energieversorger Vattenfall will seinen Stromkundinnen und -kunden perspektivisch ein externes Heimenergiesystem (HEMS) anbieten, das Erzeugung und Verbrauch optimieren kann. Dafür ist das Berliner Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit der Energy Hub Alliance (EHA) aus Osnabrück eingegangen. Dieses soll die Basis legen, flexible Verbraucher wie Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge, Heimspeicher, Wallboxen oder Haushaltsgeräte zu steuern.

Wie Vattenfall mitteilte, will das Unternehmen durch die Anbindung an die Plattform der Energy Hub Alliance perspektivisch ermöglichen, dass Kundinnen und Kunden ihre flexiblen Geräte herstellerübergreifend bündeln und mit ihrem Stromtarif verknüpfen können. Ziel sei ein intelligentes Energiemanagement, das automatisch erkennt, wann sich Strom besonders sinnvoll nutzen lasse – etwa bei hoher Einspeisung aus Wind- und Solarenergie. So könne Flexibilität im Alltag ankommen: ohne zusätzlichen Aufwand, aber mit konkretem Mehrwert für Kundinnen und Kunden sowie für das gesamte Energiesystem. Voraussetzung für derartige Kundenlösungen sei aber ein intelligenter Stromzähler (Smart-Meter).

Vattenfall wolle die Plattform nicht nur für eigene Produkte und Dienstleistungen nutzen, sondern sich aktiv in die Weiterentwicklung einbringen. Gemeinsam streben die Partner an, neue Anwendungsfälle für herstellerübergreifendes, standardisiertes Energiemanagement zu erschließen.

Antonius Bronstering, Geschäftsführer der Energy Hub Alliance, sagt: „Wir wollen der Befähiger für intelligentes Energiemanagement der Zukunft sein – und dafür setzen wir auf industrieübergreifende Zusammenarbeit.“

„Ein intelligentes Energiesystem braucht flexible Verbraucher und digitale Lösungen“, ergänzt Carsten Gerasch, leitender Produktmanager von Vattenfall.

Quelle: Vattenfall | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH