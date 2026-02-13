Solarthermie-Verband startet Branchenkampagne made in Europe

Der europäische Solarwärmeverband will der stagnierenden Branche mit einer Imagekampagne auf die Sprünge helfen. Es geht darum, die Bedeutung der Produktion für Europas Energieunabhängigkeit zu zeigen.

Der europäische Solarthermie-Verband SolarHeat Europe hat eine Kampagne für die heimische Branche unter dem Titel ” a made in Europe Clean Tech” gestartet. Wie die Lobbyorganisation mitteilte, will sie darauf aufmerksam machen, dass in Europa gefertigte Solarwärme-Technologien eine Säule der Energieunabhängigkeit und industriellen Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents sind. Mit über 100 Produktionsstätten in Europa, die Solarthermie-Kollektoren und Komponenten herstellen, sei der Sektor eine europäische Erfolgsgeschichte, die auf einem starken Netzwerk von kleinen und mittleren Unternehmen basiere. Im Zuge der EU-Netto-Null-Strategie ist die Solarthermie zudem ein strategisches Technologiefeld.

In Europa hergestellte Solarthermie-Technologien sicherten ferner Tausende qualifizierte Arbeitsplätze, erfüllten hohe Qualitätsstandards und seien exportstark. Sie böten eine sichere, erschwingliche und zuverlässige Energiequelle.

Da die EU ihre Bemühungen zur Stärkung ihrer Energiesicherheit und zum Ausbau der heimischen Produktion sauberer Technologien beschleunigt, sei es das Ziel der Kampagne, Solarthermie als in der EU hergestellte Lösung für die Dekarbonisierung von Heizung und Kühlung zu positionieren – einem Sektor, der fast die Hälfte des Energiebedarfs Europas ausmacht.

Die potentiellen Vorteile der Solarthermie zeigten sich am Markt zuletzt eher nicht. 2024 war die Nachfrage rückläufig.

Die Kampagne verfolge diese Ziele:

Positionierung der Solarthermie als strategische, in der EU hergestellte saubere Technologie

Sensibilisierung der politischen Entscheidungsträger auf EU- und nationaler Ebene und Förderung politischer Maßnahmen zur Steigerung der Nachfrage nach Solarwärmelösungen

Präsentation der europäischen Produktionsbasis für Solarthermie

Die Kampagne läuft ab Februar 2026 und umfasse als wichtigstes Ergebnis eine Reihe von Videointerviews mit CEOs europäischer Hersteller sowie Besuche vor Ort in Produktionsstätten.

Quelle: SolarHeat Europe | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH