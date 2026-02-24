Das neue Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) SEMS+ von Goodwe leitet Nutzer:innen mit Hilfe von KI durch das Menü. KI soll auch den Photovoltaik-Anlagenbetrieb optimieren und Fehler frühzeitig erkennen.

Der chinesische Wechselrichterhersteller Goodwe hat sein neues Smart Energy Management System SEMS+ vorgestellt. Das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) vereint umfassende Visualisierungen von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten mit einem KI-gestützten Betrieb. Zu den Funktionen der App gehört unter anderem eine dynamische Exportoptimierung zur Vermeidung negativer Strompreise. So können Kundinnen und Kunden in Verbindung mit lokaler Erzeugung, Speichern und angebundenen Verbrauchern das Maximum aus ihren Stromtarifen herausholen.

In Kombination mit der KI-Lösung für Wohngebäude EZManager3000 unterstützt die App zudem ein intelligentes Import- und Exportmanagement. SEMS+ kann man sowohl über die App als auch über ein Webportal im Browser nutzen. Es vernetzt unterschiedliche Energieanlagen zu einem intelligent gesteuerten Gesamtsystem.

Vollständige Neugestaltung der Goodwe-Software

SEMS+ ist das Ergebnis einer vollständigen Neugestaltung der Goodwe-Software und fungiert als zentrale Energie-Management-Instanz. Die Anwendung soll eine neue Benutzeroberfläche mit moderner Bildsprache bieten und reale Bedingungen wie Wetter oder Nutzungsszenarien abbilden. Ein nahtloser Wechsel zwischen Light- und Dark-Mode soll für zusätzlichen Komfort sorgen.

Durch die Angleichung von Web- und App-Oberfläche will Goodwe eine konsistente Nutzung über alle Endgeräte hinweg gewährleisten. Gleichzeitig soll sich die Plattform an unterschiedliche Anforderungen anpassen können. Photovoltaik-Anlagenbesitzer:innen erhalten einen klaren Überblick über Energieflüsse und Komponenten, während Installateure von einem stationszentrierten Kontrollzentrum für ein effizientes Systemmanagement profitieren.

Das HEMS SEMS+ integriert mehr als 13 Gerätekategorien, sowohl aus dem Goodwe-Ökosystem als auch kompatible Drittanbietergeräte. Dadurch erhalten Nutzer einen intuitiven Zugriff auf alle verbundenen Komponenten. Aufbauend auf dieser detaillierten Geräteebene ermöglicht die Plattform eine einheitliche Steuerung. Betreiber:innen können ihr System verwalten und zentrale Einstellungen über alle kompatiblen Komponenten hinweg vornehmen, auch in parallelen oder gemischt-parallelen Konfigurationen. Das soll für eine präzise, synchronisierte Betriebsführung ohne aufwendige Einzelanpassungen sorgen.

KI unterstützt HEMS-Nutzer:innen

Ein integrierter „24/7 AI Agent“ soll die Interaktion per natürlicher Sprache vereinfachen. Anstatt sich durch komplexe Menüs zu navigieren, können Nutzer einfach Fragen stellen, den Systemstatus prüfen oder erhalten sofort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlerbehebung direkt aus der technischen Wissensdatenbank.

Darüber hinaus maximiert die Goodwe KI-Engine den wirtschaftlichen Nutzen durch intelligentes, KI-basiertes Scheduling in Verbindung mit dem EZManager3000. Diese neue KI-Lösung erlernt tägliche Verbrauchsgewohnheiten, analysiert Wetterprognosen und Tarifdaten und automatisiert die Energiearbitrage. Starre Zeitpläne werden durch ein dynamisches Batteriemanagement ersetzt, was die Energieautarkie deutlich erhöht und Kosten spürbar senkt.

Mit einer KI-basierten Zustandsdiagnose analysiert SEMS+ Anlagen, Wechselrichter, PV-Strings und Batterien im Detail. Diese proaktive Prüfung erkennt verborgene Probleme frühzeitig, bevor es zu Leistungseinbußen kommt, und verhindert, dass kleine Risiken zu größeren Störungen werden.

Präziser Betrieb und tiefgehende Dateneinblicke

SEMS+ wurde für maximale operative Transparenz entwickelt. Eine Aktualisierungsrate von 10 Sekunden für Schlüsseldaten sowie schnelle Reaktionszeiten bei der Fernsteuerung sorgen dafür, dass Betreiber jederzeit mit ihren Anlagen synchron bleiben.

Für Installateure und Service- sowie O&M-Anbieter bietet SEMS+ mehrdimensionale Analysefunktionen. Anwender können flexibel Station-zu-Station- oder Geräte-zu-Geräte-Vergleiche durchführen, um Abweichungen schneller denn je zu erkennen. Für eine noch detailliertere Diagnose integriert SEMS+ eine KI-gestützte IV-Kurvenanalyse sowie eine Batteriekonsistenzprüfung, um Probleme rasch zu lokalisieren und die Serviceeffizienz zu maximieren.

Quelle: Goodwe | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH