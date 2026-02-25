Photovoltaik-Modulhersteller Solar Fabrik: 40 Prozent des Halbjahresziels erreicht

Im Februar hat der Solarmodulhersteller Solar Fabrik Aufträge über 200 Megawatt verzeichnet. Das Unternehmen ist zuversichtlich, im laufenden Halbjahr die Zielmarke von 500 Megawatt zu erreichen oder sogar übertreffen zu können.

Die Solar Fabrik GmbH startet mit einem außergewöhnlich guten Auftragseingang für ihre Solarmodule in das Jahr 2026. In den vergangenen vier Wochen konnte das Photovoltaik-Unternehmen eigenen Angaben zufolge Neuaufträge über rund 200 Megawatt (MW) abschließen. Damit sind bereits 40 % des geplanten Halbjahresabsatzes von 500 MW erreicht.

Insbesondere Projektentwickler und Großhändler sichern sich laut Solar Fabrik frühzeitig verfügbare Kontingente an Solarpanelen, um laufende und geplante Projekte termingerecht umsetzen zu können. Die kurzfristige Verfügbarkeit leistungsstarker PV-Projektmodule erweise sich dabei als klarer Wettbewerbsvorteil im aktuell volatilen Marktumfeld, so das Unternehmen.

„Die starke Nachfrage bestätigt unsere strategische Ausrichtung und das Vertrauen unserer Partner in unsere Lieferfähigkeit und Prozessstabilität“, sagt Christian Laibacher, CEO der Solar Fabrik GmbH. „Gerade in einem Markt, der weiterhin von Konsolidierung und Preisdruck geprägt ist, setzen wir auf Verlässlichkeit, Qualität und schnelle Projektumsetzung.“ Angesichts der anhaltend positiven Dynamik zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich, im laufenden Halbjahr die Zielmarke von 500 MW zu erreichen oder zu übertreffen.

Die Solar Fabrik GmbH mit Sitz im bayerischen Laufach entwickelt seit über 10 Jahren Photovoltaik-Module für den europäischen Markt. Das Portfolio umfasst leistungsstarke bifaziale Glas-Glas-Solarmodule mit Zelltechnologien wie Back Contact und N-Type TOPCon, die sich durch hohe Effizienz, Langlebigkeit und modernes Design auszeichnen sollen.

Quelle: Solar Fabrik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH