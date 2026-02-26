SHC Solar Award 2026: Nominierungen noch bis Ende April

Anlässlich der Eurosun 2026 lobt die IEA SHC dieses Jahr den SHC Solar Award aus. Die Auszeichnung würdigt Innovationen in den Bereichen Solarthermie und solare Kühlung, die geeignet sind, die Marktbedeutung dieser Technologien zu steigern.

Das Solar Heating and Cooling Programm der Internationalen Energieagentur (IEA SHC) vergibt im Jahr 2026 wieder den SHC Solar Award. Der Preis soll Wissenschaftler:innen würdigen, die Innovationen im Bereich Solarthermie und solare Kühlung vorweisen können. Zentral ist dabei die Steigerung der Marktbedeutung von Solarwärme und solarer Kühltechnologien. Denn die ausgezeichnete Verbesserung soll dank technischer oder nichttechnischer Merkmale den Markt stimulieren oder schaffen. Beispiele hierfür sind:

Digitalisierungslösungen für solarthermische Anwendungen

Modulare Lösungen für die einfache Integration solarthermischer Systeme

Produkte, Systeme und Anwendungen

Geschäftsmodelle

Die diesjährige Auszeichnung erhält ein Preisträger, der im Rahmen eines Projekts in den vergangenen 5 Jahren, Solarheiz- und -kühltechnologien verbessert hat und so die Kosten und die Umweltbelastung durch Heizung oder Kühlung reduzieren konnte. Dabei sollen wesentliche Erfolge und messbare Auswirkungen erzielt worden sein.

Die Nominierung einer Person oder einer Organisation für den SHC Solar Award 2026 ist über ein Online-Formular möglich, das unter dem nebenstehenen Link zu finden ist. Nominierungen sind noch bis zum 30. April 2026 möglich.

Die Preisverleihung des SHC Solar Awards erfolgt anlässlich der Konferenz Eurosun 2026 statt. Diese ISES- und IEA-SHC-Konferenz zum Thema „Nachhaltige und Solarenergie für Gebäude und Industrie“ findet vom 14. bis 18. September 2026 in Freiburg statt.

Quelle: IEA SHC | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH