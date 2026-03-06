Während der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im vergangenen Jahr nur geringfügig wuchs, stieg die erneuerbare Wärme in 2025 deutlich an. Solarthermie… Weiterlesen...
Kategorie Mobilität
Mennekes stellt neue Wallbox mit Solar-Ladefunktion vor
Die Wallbox-Serie Amtron 4You besteht in Zukunft aus zwei Varianten. Beide Produkte erfüllen den Kommunikationsstandard EN ISO 15118-20, der ab dem Jahr 2027 vorgeschrieben… Weiterlesen...
Mit Sonnenenergie fahren: So wird aus Stromüberschuss echte Freiheit
Überschüssige Solarenergie, die nicht von der Waschmaschine, dem Kühlschrank oder der Wärmepumpe verbraucht wird, fließt direkt in die Batterie des Elektroautos. Weiterlesen...
Kritik an Klima- und Energiepolitik der CDU
Im Vorfeld des Bundesparteitages der CDU kritisiert der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft die Beschlussempfehlungen als widersprüchlich. Der Bundesverband Solarwirtschaft hofft, dass die CDU-Basis Pläne von… Weiterlesen...
Neu: Solarthemen-Ausgabe 596 ist heute erschienen
+++ Ende der PV-Einspeisevergütung? +++ Solarthermiemarkt im Sturzflug +++ Interview: Michael Kellner +++ Wärmeplanung stockt in Mecklenburg-Vorpommern +++ Statkraft-Deutschlandchef kritisiert BMWE-Kurs +++ Weiterlesen...
NRW setzt progres.nrw-Förderprogramme für Elektromobilität und Klimaschutztechnik fort
In den progres.nrw-Förderprogrammen für Elektromobilität und Klimaschutztechnik fördert NRW vorrangig Ladeinfrastruktur für E-Autos und Erdwärmebohrungen. Weiterlesen...
KIT erforscht kompressorlose Wasserstoff-Gasturbine
Die neuartige Druckgewinnverbrennungstechnologie soll eine besonders effiziente Wasserstoffverbrennung ermöglichen. Dem KIT gelang nun ein Laufzeitrekord und die erste Stromerzeugung mit einer kompressorlosen Wasserstoff-Gasturbine Weiterlesen...
Christine Falken-Großer neue Hauptgeschäftsführerin des BEE
Christine Falken-Großer übernimmt die Geschäftsführung beim BEE. Sie folgt auf die Doppelspitze aus Wolfram Axthelm und Claudius da Costa Gomez. Weiterlesen...
E-world Energy Water verzeichnet 2026 Rekordbesuch
Mit mehr als 37.000 Besuchern war die internationale Energiemesse E-world so stark besucht wie noch nie. Im Bereich der Photovoltaik standen Lösungen für Kommunen… Weiterlesen...
Biogas zu Biomethan: Forschende entwickeln neues Verfahren
An der Universität Stuttgart haben Forschende ein neues und einfaches Verfahren entwickelt, um Biogas zu Biomethan zu veredeln. Es eignet sich auch für kleine… Weiterlesen...
Eon: bidirektionales Laden für neue Elektrofahrzeuge von BMW
BMW und Eon starten gemeinsam das erste kommerzielle Angebot zum bidirektionalen Laden. Es gilt für neue Elektrofahrzeuge der Münchener. Eon-Kunden erhalten dafür einen Bonus. Weiterlesen...
Kiwigrid startet Pilotphase für KI-Energiemanagement Matua
Das IoT-Unternehmen Kiwigrid (IoT = Internet of Things) entwickelt eine eigene künstliche Intelligenz (KI) für das Energiemanagement. Die neue Energie-IoT-KI soll künftig in drei… Weiterlesen...
Bidirektionales Laden: Forschungsprojekt sucht Pilotkund:innen
Im Rahmen des Forschungsprojekts „BDL Next“ werden 20 Pilotkundinnen und Pilotkunden gesucht, die ab Mai 2026 an einem Feldversuch zum bidirektionalen Laden teilnehmen möchten.… Weiterlesen...
Kritische Rohstoffe – Europäischer Rechnungshof warnt vor Engpass
Die Europäische Union hat Schwierigkeiten, die Versorgung mit den für die Energie- und Klimaziele notwendigen kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Dies geht aus einem aktuellen Bericht… Weiterlesen...
Nordkapp-Challenge mit Elektro-LKW von Daimler
An der diesjährigen eNordkapp Challenge, einer rund 8.000 Kilometer langen Expedition von Deutschland bis ins arktische Norwegen, nahm ein Mercedes-Benz eActros 600 als erster… Weiterlesen...
Französische Bahn testet Photovoltikmodule zwischen Schienen
Die französische Bahnbetreiber SNCF-Gruppe will bis 2028 den Betrieb von Photovoltaikmodulen zwischen Schienen testen. Dafür hat es mit dem Schweizer Start-up Sun-Ways einen Kooperationsvertrag… Weiterlesen...
Praxistest: Photovoltaik-Eigenverbrauch durch bidirektionales Laden und Energiemanagement steigern
Drei Haushalte im Netzgebiet des Energieversorgers LEW testen, wie bidirektionales Laden und Energiemanagement den PV-Eigenverbrauch in Einfamilienhäusern erhöhen kann und welche neuen Möglichkeiten der… Weiterlesen...
DEN und Vedec plädieren in Rockywood für Contracting
Bei einem gemeinsamen Besuch im nachhaltiugen Offenbacher Quartier „Rockywood“ überzeugten sich Vertreterinnen des Deutschen Energieberater Netzwerks (DEN) und des Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und… Weiterlesen...
Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen von Omexom
Omexom zeigt auf der E-World 2026 in Essen die OPM-Box, die die Steuerung und das Einspeisemanagement von Photovoltaik-Anlagen nach aktuellen EEG-Vorgaben und VDE-Richtlinien ermöglicht. Weiterlesen...
Megawatt Charging System im Praxistest: Mercedes-Benz Trucks erprobt MCS-Laden mit eActros 600 auf Langstrecke
Mercedes-Benz Trucks treibt die Einführung des Megawatt Charging System (MCS) für den batterieelektrischen Fernverkehrs-Lkw eActros 600 voran und erprobt das Megawattladen mit zwei Fahrzeugen… Weiterlesen...
Neu: Solarthemen-Ausgabe 595 ist erschienen
+++ Trend zum Photovoltaik-Notstrom +++ Interview: Lisa Strippchen zum Energy Sharing +++ Stromgebotszonen und Energiewende +++ Kraftwerksstrategie versus Erneuerbare? +++ Förderung für E-Autos +++ Weiterlesen...
E-Auto-Förderung bis zu 6000 Euro als Experiment
Mit der von Bundesumweltminister Carsten Schneider am Montag bekannt gegeben Förderung von Elektro-Kraftfahrzeugen startet ein Vorhaben, für das wesentliche Grundlagen noch fehlen – insofern… Weiterlesen...
Forschungsprojekt eHaul: Batteriewechsel neue Option für e-LKW
Batteriewechselstationen für LKW können eine ergänzende Alternative zu Ladestationen darstellen. Das zeigt ein Forschungsvorhaben der TU Berlin, das ein neu gegründetes Unternehmen kommerzialisieren will. Weiterlesen...
Thüga bietet für Stadtwerke HEMS-App und Wärmenetz-Lösungen
Die Thüga Solutions hat Lösungen für Stadtwerke entwickelt, die sie auf der E-World vorstellt. Es geht um eine App zum Heimenergiemanagement (HEMS) sowie Lösungen… Weiterlesen...
DUH: So gelingt der Umstieg aufs Elektroauto
Die DUH empfiehlt die Anschaffung vollelektrischer und sparsamer Kleinwagen. Reine Elektroautos sind laut Organisation klima- und umweltfreundlicher als Verbrenner mit oder ohne Hybridantrieb. Weiterlesen...
Neu: Energiekommune 1/26 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz
+++ 2026: Entscheidendes Jahr für Klimaschutz +++ Kommunales Flächenpooling für Wind und Batteriespeicher +++ Windkraft beschleunigt – was heißt das für Kommunen? +++ Riskant:… Weiterlesen...
Agora Energiewende: Deutschland 2025 zu langsam beim Klimaschutz
Deutschland hat das nationale Jahresemissionsziel für 2025 eingehalten, die Minderung ist jedoch weniger als halb so hoch wie im Vorjahr. Zudem verfehlt Deutschland die… Weiterlesen...
HEMS von Beegy ermöglicht bidirektionales Laden
Das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) von Beegy soll im Verlauf dieses Jahres auch das bidirektionale Laden ermöglichen. Das Unternehmen stellt diese und andere Neuerungen auf der… Weiterlesen...
Bund und Länder stellen regionale GRW-Förderung neu auf
Bund und Länder haben eine Neuaufstellung der regionalen Förderung „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) beschlossen. Fördermöglichkeiten für Investitionen in den Umwelt- und Klimaschutz… Weiterlesen...
Cybersicherheit: BSI schaltet Portal für NIS-2-Registrierung frei
Unternehmen der kritischen Infrastruktur wie etwa Photovoltaik-Wechselrichterhersteller sind nach der EU-Richtlinie NIS-2 zur Cybersicherheit verpflichtet, ihre Schutzmechanismen auszubauen und Sicherheitsvorfälle zu melden. Dafür hat… Weiterlesen...