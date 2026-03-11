Floating-PV: Solarladestationen für Elektroboote im Inseltourismus

Der schwedische Elektroboot-Hersteller Candela will gemeinsam mit dem chinesischen Floating-PV-Unternehmen Canopy Power schwimmende Solarladestationen für Elektroboote im Inseltourismus im asiatisch-pazifischen Raum bereitstellen.

Candela, Anbieter von elektrischen Tragflügelbooten, und Canopy Power, Spezialist für schwimmende Solaranlagen, kooperieren. Ziel der Partnerschaft ist es, ein fossilfreies Transportökosystem für Inselresorts und Küstengemeinden zu schaffen. Durch die Kombination der Langstrecken-Elektrofähre P-12 von Candela mit der Mikronetzlösung von Canopy Power mit schwimmenden Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichertechnologien bieten die beiden Unternehmen eine Lösung, die die Abhängigkeit der Hotellerie von importierten fossilen Brennstoffen beenden soll.Denn für viele Inselziele in der Asien-Pazifik-Region treiben die Abhängigkeit von Dieselgeneratoren und konventionellen Fähren die Betriebskosten und CO 2 -Emissionen in die Höhe. Diese neue Zusammenarbeit geht beide Herausforderungen an, indem sie die Energieerzeugung direkt mit dem Verbrauch verknüpft.

„Sun-to-Sea”-Lösung für den Inseltourismus

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Canopy Power Mikronetze entwerfen, die auf der schwimmenden Solartechnologie von Ocean Sun basieren. Der Photovoltaik-Strom, den man auf der Wasseroberfläche gewinnt, soll dann zum Schnellladen der P-12-Schiffe von Candela dienen. Die P-12, die mit computergesteuerten Tragflügeln über den Wellen „fliegt“, verbraucht 80 % weniger Energie als herkömmliche Rümpfe. Sie soll damit die erste elektrische Fähre sein, die lange Reichweiten bei hohen Geschwindigkeiten zurücklegen kann.

Die Unternehmen wollen zeigen, dass die Umstellung auf elektrische Tragflügelboote, die man mit vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie aus Floating-PV betreibt, die Betriebskosten (OPEX) im Vergleich zu Dieselalternativen erheblich senkt. „Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ist der größte Kostentreiber für Betreiber auf abgelegenen Inseln“, sagte Björn Antonsson, Regional CEO für APAC bei Candela. Durch die Partnerschaft mit Canopy Power könne das Unternehmen ein komplettes Ökosystem anbieten. „Wir verkaufen nicht nur ein Boot, sondern bieten eine Möglichkeit, Sonnenlicht in einen leisen, luxuriösen Hochgeschwindigkeits-Transport umzuwandeln, der sich durch Kraftstoffeinsparungen amortisiert“, so Antonsson.

