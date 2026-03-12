Green Scout prüft Flächen für Eigentümer auf PV-Tauglichkeit

Der in den Niederlanden ansässige Verein Green Scout möchte Flächeneigentümern zeigen, wo eine Investition für PV und Speicher wirtschaftlich Sinn macht. Das Angebot ist kostenpflichtig.

Der Verein Green Scout bietet Flächeneigentümern an, Dächer und Grundstücke auf die Tauglichkeit hinsichtlich des Baus einer PV-Anlage zu prüfen. Hinter dem Verein stehen Spezialisten aus den Bereichen Energie, Projektentwicklung und Flächennutzung.

Laut Pressemitteilung wissen viele Eigentümer nicht, dass sich ihre Flächen wirtschaftlich nutzen ließen. GreenScout e.V. wolle zeigen, wie sie ohne eigenes Investment eine Solaranlage oder Speicherlösung realisieren können. Der Verein baue selbst keine Anlagen, sondern prüfe Flächen auf ihre Eignung und unterstütze Eigentümer dabei, ihre Fläche für Investoren nutzbar zu machen.

Ziele des kostenpflichtigen Angebots seien, für die Auftraggebenden Pachteinnahmen zu erzielen, günstigeren Strom von der eigenen Fläche zu beziehen oder ohne eigenes Investment eine Solaranlage oder Speicherlösung realisieren zu können.

Machbarkeitsprüfung gegen Gebühr

Der Einstieg erfolge ferner über eine Machbarkeitsprüfung. Dabei analysiere Green Scout in Phase 1, ob eine Fläche grundsätzlich geeignet sei – zum Beispiel hinsichtlich Größe, Statik, Lage oder Netzanschluss. In Phase 2 werde daraus ein vermarktbares Projektrecht entwickelt, sodass Investoren eine Anlage errichten können.

„In Deutschland gibt es unzählige Dächer und Flächen, die wirtschaftlich genutzt werden könnten – viele Eigentümer wissen das nur nicht. Genau darauf machen wir aufmerksam. Wenn diese Flächen genutzt werden, profitieren Eigentümer durch Pachteinnahmen und günstigeren Strom“, sagt Thomas Münzel, Gründer und Beirat des im niederländischen Utrecht ansässigen Vereins.

Vorstand Sebastian Trautschold ergänzt: „GreenScout e.V. bringt Menschen zusammen, die aktiv etwas bewegen wollen. Wir zeigen, welche Flächen wirtschaftlich genutzt werden können, prüfen deren Machbarkeit und helfen dabei, daraus konkrete Projekte zu entwickeln.“

Quelle: GreenScout | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH