Verpackungspezialist Sealed Air setzt auf On-site-PPA mit Photovoltaik

Die Dresdener VSB hat mit dem Verpackungsproduzenten Sealed Air für seinen Produktionsstandort in Hessen ein On-site-PPA abgeschlossen. Dafür baut VSB eine 750 kW starke PV-Anlage auf das Hallendach und liefert den Strom an das Unternehmen.

Der globale Verpackungsdienstleister Sealed Air hat mit der Dresdener VSB-Gruppe einen Abnahmevertrag für Solarstrom aus Photovoltaik vom eigenen Betriebsgelände (On-site-PPA) für seinen Produktionsstandort in Alsfeld (Hessen) geschlossen. Dabei verantwortet der Projektentwickler VSB Integrated Energy Solutions (IES) die Planung und Installation der Photovoltaik-Dachanlage auf dem Gelände des Unternehmens, das in Hessen Schutz- und Lebensmittelverpackungen produziert. Die IES ist Teil der VSB Gruppe und ein Unternehmen von TotalEnergies.

In Zeiten volatiler Industriestrompreise böten On-site-PPAs mit Photovoltaik eine pragmatische Lösung für langfristige Kostensicherheit, Unabhängigkeit vom Energiemarkt und gleichzeitige CO₂-Reduktion. Der Stromabnahmevertrag mit Sealed Air habe ferner eine Laufzeit von 20 Jahren. Der Baubeginn für die Photovoltaik-Anlage mit einer Spitzenleistung von 751 Kilowatt (kW) ist für das Frühjahr 2026 geplant. Die Inbetriebnahme soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen.

Die Anlage entstehe ferner auf einer Hallendachfläche von ca. 3.300 m² und soll künftig einen wesentlichen Teil des Strombedarfs durch die Eigenerzeugung abdecken.

Dr. Felix Grolman, CEO VSB Gruppe: „Strom aus Erneuerbaren Energien, insbesondere im Eigenbezug, ist ein entscheidender Hebel für die energieintensive Wirtschaft. Wer seinen eigenen grünen Strom nutzt, schafft Unabhängigkeit, reduziert Energiekosten und treibt die Dekarbonisierung im Unternehmen voran. Das stärkt die Wettbewerbsfähigkeit am Standort Deutschland und in Europa.“

Henrik Schneider, Technischer Leiter Sealed Air Verpackungen GmbH: „Mit dem PPA und der eignen PV-Dachanlage senken wir unsere Energiebezugskosten dauerhaft um 15 Prozent, reduzieren 440 Tonnen CO₂ jährlich und stärken unser ESG-Profil. Das ist ein klarer Wettbewerbsvorteil in der Verpackungsbranche.“

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