Atmoce: Backup-Box mit Speicher für solaren Notstrom vom Dach

Atmoce geht mit einer Notstromlösung für seinen Niedervoltspeicher M-ELV an den Markt. Sie verspricht eine unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Netz- und Ersatzstrombetrieb für das Eigenheim in weniger als zehn Millisekunden.

Das Batteriespeicherunternehmen Atmoce stellt eine Backup-Box vor, die bei einem Ausfall des Netzes Notstrom aus der PV-Anlage liefern soll. Wie das Unternehmen mitteilte, arbeite das elektrotechnische Gerät in Kombination mit Atmoces Niedervolt-Speicher M-ELV. Die neue Backup-Box versorge ferner im Ersatzstrombetrieb alle drei Phasen des Gebäudes. Mit einem Laststrom von bis zu 63 Ampere sei sie auch für leistungsintensive Anwendungen ausgelegt.

Die Box arbeite unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter und ermögliche die unterbrechungsfreie Umschaltung zwischen Netz- und Ersatzstrombetrieb für das gesamte Eigenheim in weniger als zehn Millisekunden. Integrierte Schutz- und Schaltkomponenten wie Lasttrennschalter und Netzschutzschalter sorgten für einen sicheren und normkonformen Einsatz.

Das integrierte, prioritätsbasierte Lademanagement sei auch im Ersatzstrombetrieb möglich. So lasse sich beispielsweise das Laden eines Elektrofahrzeugs im Backup-Modus reduzieren oder vollständig deaktivieren, um ausreichend Energie für wichtige Verbraucher im Haus vorzuhalten.

Dank der Schutzklasse IP65 sei die Backup-Box für die Außeninstallation geeignet und bei Temperaturen bis minus 30 Grad Celsius einsatzfähig. Die lüfterlose Kühlung mache das System leise und prädestiniert es für den Einsatz in Wohnumgebungen. Mit einem Gewicht von nur 6 Kilogramm sei die Installation zudem einfach und flexibel umsetzbar.

Die Backup-Box ist für die Kombination mit dem Atmoce-Batteriespeicher M-ELV ausgelegt. Der M-ELV-Speicher arbeite mit einer Systemspannung auf Zellebene von unter 30 Volt. Er sei – ebenso wie die Backup-Box – mit allen PV-Anlagen unabhängig vom vorhandenen Wechselrichter kompatibel.

Der Speicher biete eine Kapazität von 7 kWh pro Modul, die bis auf 126 kWh kaskadierbar ist, sowie eine Entladeleistung von 5 kW pro Modul, die sich ebenfalls kaskadieren lässt.

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