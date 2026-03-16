Der Mendener Hersteller von Installationssystemen, OBO Bettermann, bringt ein neues Wechselrichterrahmensystem heraus. Es schützt zum Beispiel vor Niederschlag.

Der Gestellspezialist OBO Bettermann ergänzt mit einem Wechselrichterrahmensystem sein Portfolio für Photovoltaikanlagen. Das Magic PV Mount diene nicht nur als Unterstand für Wechselrichter, sondern biete auch eine robuste und flexible Lösung für die sichere Integration von Anschlusskästen, beispielsweise DC-Anschlussboxen oder Combiner-Boxen, Batteriemodulen, Energiespeichern sowie Potentialausgleichs- und Erdungsschienen auf Dach oder freiem Feld.

Das System sei in verschiedenen Varianten für die Wand- und Bodenmontage sowie in unterschiedlichen Größen verfügbar. Das robuste Schutzdach minimiere die thermische Belastung des Wechselrichters und schütze zudem vor Niederschlag. Dank vormontierter Baugruppen und einem durchdachten Design sei eine schnelle und einfache Montage garantiert. Die flexible Systemarchitektur für zentrale und dezentrale Anlagetypen sei kompatibel mit allen gängigen Wechselrichtertypen.

Das integrierte Kabelmanagement sei ferner sauber, sicher und servicefreundlich. Für AC- und DC- sowie Datenleitungen bestehe neben der eigentlichen Funktion der Gitterrinne die Möglichkeit zum Zuladen von Ballast. Das Magic PV Mount sei außerdem ausgelegt für internationale Wind- und Schneelastzonen inklusive Nachweisführung nach Eurocode.

Magic PV Mount sei kompatibel mit den PV-Montagesystemen aus dem OBO-Portfolio und lasse sich ebenfalls in ganze Cable Management Systeme integrieren.

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