Netzbetreiber dürfen steuerbare Geräte wie Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen kurzfristig drosseln, um die Stromnetze zu stabilisieren. Wie hoch im Gegenzug die Netzentgeltreduzierung für Haushalte ausfällt, ist regional sehr unterschiedlich.

Wie stark Haushalte in Deutschland von reduzierten Netzentgelten auf ihrer Stromrechnung profitieren, hängt maßgeblich vom Wohnort ab. Das zeigt eine Analyse des Smart-Metering-Unternehmens Metrify. Untersucht und verglichen wurde die jährliche Netzentgeltreduzierung in mehr als 10.000 Städten und Gemeinden für Haushalte mit steuerbaren Verbrauchseinheiten wie Wärmepumpen, Stromspeichern oder Wallboxen. Dabei zeigt sich: Während die Entlastung im hessischen Igelsbach mit fast 180 Euro pro Jahr deutschlandweit am höchsten ausfällt, liegt die niedrigste Reduzierung in 280 Gemeinden in Niedersachsen bei nur rund 91 Euro.

Wenn das Stromnetz an seine Grenzen kommt, dürfen Netzbetreiber steuerbare Geräte wie Wärmepumpen, Stromspeicher oder Wallboxen kurzfristig drosseln. Das funktioniert über den Smart Meter und ist wichtig, um die Überlastung des Netzes zu vermeiden und dieses stabil zu halten. Im Gegenzug profitieren diese Haushalte dann aber von reduzierten Netzentgelten, also niedrigeren Gebühren für die Nutzung der Stromnetze.

Je höher die Netzentgelte, desto größer die mögliche Reduzierung

Die Analyse von Metrify zeigt: Haushalte in bestimmten Regionen profitieren deutlich mehr von den bundesweiten Entlastungen, während andere Regionen nur wenig davon abbekommen. Die Höhe der Netzentgeltreduzierung folgt dabei einer einfachen Systematik: Netzbetreiber berechnen eine pauschale jährliche Entlastung auf Basis ihrer regionalen Netzentgelte und typischer Verbrauchswerte steuerbarer Geräte wie Wärmepumpen oder Wallboxen. Da die Kosten für Betrieb und Ausbau der Stromnetze je nach Region unterschiedlich sind, fallen auch die zugrunde liegenden Netzentgelte verschieden hoch aus. Auf dieser Basis legen sie eine standardisierte Entlastung fest, die Haushalte für ihre Bereitschaft zur flexiblen Steuerung erhalten. Je höher also die Netzentgelte in einer Region sind, desto größer ist in der Regel auch die mögliche Reduzierung.

„Die Netzentgeltreduzierung ist mehr als nur ein finanzieller Anreiz. Sie regt dazu an, dass sich Haushalte für einen Smart Meter entscheiden. Diese sind unabdinglich für ein flexibles, resilientes und zukunftsfähiges Energiesystem. Wer heute einen Smart Meter installiert, trägt aktiv zur Stabilisierung der Netze bei und ermöglicht die intelligente Integration erneuerbarer Energien ins Gesamtsystem“, sagt Wim Drożak, Geschäftsführer von Metrify, einer Tochtergesellschaft von Enpal. „Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland kommt zwar zunehmend in Gang, ist aber noch nicht flächendeckend umgesetzt und viele Verbraucher kennen die Vorteile der Netzentgeltreduzierung heute noch gar nicht richtig.“

Stuttgart liegt bei den Großstädten vorn, Köln abgeschlagen

Unter den 20 einwohnerstärksten Städten in Deutschland sparen Verbraucher in Stuttgart mit 143,43 Euro jährlich am meisten. Auf Platz zwei und drei folgen Hamburg mit einer Netzentgeltreduzierung von 139,73 Euro im Jahr sowie Essen mit 137,26 Euro proJahr. Am wenigsten profitieren dagegen Haushalte in Köln: Sie zahlen durchschnittlich 95,58 Euro weniger pro Jahr. Auch Leipzig liegt mit einer jährlichen Reduzierung von 99,83 Euro noch deutlich unter dem Durchschnitt von 119,24 Euro in den 20 größten Städten. Deutlich näher kommen diesem etwa Berlin mit 123,10 Euro pro Jahr und München mit 115,56 Euro pro Jahr.

Der Blick auf die mehr als 10.600 analysierten Städte und Gemeinden zeigt starke Unterschiede in der jährlichen Ersparnis. Angeführt wird die Liste vom hessischen Igelsbach. In der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis dürfen sich die Einwohner über eine potenzielle Entgeltreduzierung von 179,58 Euro pro Jahr freuen. Die nächsthöhere Ersparnis gibt es mit 169,23 Euro pro Jahr in Bad Herrenalb in Baden-Württemberg.

Am anderen Ende der Rangliste landen mehr als 280 Gemeinden in Niedersachsen, in denen die jährliche Entgeltreduzierung bei 91,23 Euro liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von 88,35 Euro zwischen der höchsten und der niedrigsten Netzentgeltreduzierung. Der bundesweite Durchschnitt unter allen untersuchten Städten liegt bei 116,61 Euro.

Geringste Netzentgelt-Reduktion in Bayern

Hochgerechnet auf die Bundesländer führt Hamburg (139,26 Euro/Jahr) die Liste mit der höchsten Netzentgeltreduzierung an. Es folgen Rheinland-Pfalz (128,84 Euro/Jahr), Baden-Württemberg (123,86 Euro/Jahr) und Berlin (123,10 Euro/Jahr). Am wenigsten sparen dagegen im Durchschnitt die Bayern. Hier können Verbraucher jährlich mit 106,80 Euro Entlastung rechnen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern (107,39 Euro/Jahr), in Bremen (108,44 Euro/Jahr) und in Niedersachsen (109,58 Euro/Jahr) gibt es nur geringfügig mehr für eine mögliche Drosselung der Leistung.

Das Elektrotechnik-Unternehmen Dehn hat eine Systemlösung für steuerbare Verbrauchseinrichtungen gemäß Paragraf 14a EnWG vorgestellt.

Quelle: Metrify | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH