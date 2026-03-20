Rabot Energy: Geschirrspülmaschinen für dynamischen Stromtarif nutzen

Mit der Rabot Energy App können Verbraucher:innen zukünftig Geschirrspülmaschinen der Bosch-Tochter BSH Hausgeräte anbinden. Diese starten dann, wenn Strom besonders günstig ist.

Rabot Energy startet eine Zusammenarbeit mit der BSH Hausgeräte GmbH, um Hausgeräte intelligent in den Strommarkt zu integrieren. BSH ist ein 100-prozentiges Tochterunternehmen der Bosch-Gruppe. Nutzer:innen von smarten Geschirrspülmaschinen der BSH unter den Marken Bosch, Siemens, Neff und Constructa können zukünftig ihre Geräte mit der Home Connect App sowie der Rabot Energy App verbinden und dabei ihre Präferenzen festlegen. Im Anschluss optimiert Rabot Energy den Betrieb automatisch. Voraussetzung dafür ist der dynamische Stromtarif von Rabot Energy, der sich am aktuellen Börsenstrompreis orientiert, und ein Smart Meter.

Nach der einmaligen Verbindung übernimmt die Technologie von Rabot Energy die Optimierung automatisch. Die Spülmaschine startet selbstständig zum besten Zeitpunkt. Das kann nachts sein oder in Phasen mit viel Wind- und Solarstrom. Zudem können Nutzer:innen programmieren, dass das Geschirr beispielsweise bis zum Morgen fertig ist.

Für Verbraucher:innen kann das laut Rabot Energy zu geringeren Stromkosten von bis zu 40 Euro pro Jahr führen. Sie erhalten mehr Transparenz über den eigenen Energieverbrauch und eine unkomplizierte Möglichkeit, aktiv an der Energiewende teilzunehmen ohne ihr Verhalten im Alltag grundlegend ändern zu müssen. Mit der Kombination aus vernetzten Hausgeräten und dynamischen Stromtarifen will der Stromanbieter Rabot Energy zeigen, wie flexible Stromnutzung im Haushalt funktionieren kann – und schafft zugleich einen niederschwelligen Zugang zur aktiven Nutzung dynamischer Stromtarife im Alltag.

Quelle: Rabot Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH