Sigenergy erweitert Vertrieb in Deutschland über Großhändler

Die Speicher- und Wechselrichteranbieterin Sigenergy Smartek GmbH baut ihre Vertriebsstruktur in Deutschland aus. Künftig sind die Systeme über die Großhändler Redpoint new energy und Sollis GmbH verfügbar. Damit sollen insbesondere Installateure leichteren Zugang zu integrierten Energiesystemen erhalten.

Neue Vertriebspartnerschaften stärken Marktzugang

Der Anbieter Sigenergy erweitert seine Marktpräsenz in Deutschland durch die Kooperation mit zwei etablierten Distributionspartnern. Über die neuen Vertriebskanäle von Redpoint new energy und Sollis können Fachbetriebe die Systeme künftig direkt über bestehende Beschaffungsstrukturen beziehen.

Für Installationsunternehmen bedeutet dies vor allem eine höhere Verfügbarkeit sowie optimierte Logistikprozesse. Beide Großhändler verfügen über etablierte Lieferketten und bieten projektnahe Unterstützung, etwa bei der Systemauslegung oder Umsetzung von PV- und Speicherprojekten.

Fokus auf integrierte Energiesysteme

Im Zentrum des Portfolios steht das System SigenStor, das mehrere Komponenten in einer Plattform bündelt: Wechselrichter, Batteriespeicher, Ladelösung für Elektrofahrzeuge und Energiemanagement. Solche All-in-One-Systeme gewinnen im Markt an Bedeutung, da sie Installationsaufwand reduzieren und die Systemintegration vereinfachen.

Ergänzend bietet Sigenergy mit dem SigenStack eine modulare Speicherlösung für gewerbliche Anwendungen. Der Trend zu skalierbaren Speichern wird durch steigende Anforderungen an Lastmanagement und Eigenverbrauchsoptimierung im Gewerbesektor getrieben.

Laut aktuellen Marktanalysen wächst insbesondere der Markt für gewerbliche Batteriespeicher dynamisch: 2025 legte das Segment um rund 31 Prozent zu, während der Gesamtmarkt in Europa um 45 Prozent wuchs. Treiber sind unter anderem steigende Strompreisvolatilität und der wachsende Bedarf an Flexibilität im Energiesystem.

Bedeutung für Installateure und Markt

Die Einbindung in den Großhandel ist für neue Anbieter ein zentraler Schritt zur Marktdurchdringung. Installateure bevorzugen etablierte Distributionskanäle, um Planbarkeit und Lieferfähigkeit sicherzustellen. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Systemlösungen, die Photovoltaik, Speicher und Elektromobilität integrieren.

Durch zusätzliche Schulungsangebote, Webinare und technischen Support sollen Fachpartner in die Lage versetzt werden, die Systeme effizient zu installieren und zu betreiben. Dies entspricht einem Branchentrend: Hersteller investieren verstärkt in Qualifizierungsprogramme, um dem Fachkräftemangel und der steigenden Systemkomplexität zu begegnen.

Ausblick: Wettbewerb bei integrierten Systemen nimmt zu

Mit der erweiterten Distribution positioniert sich Sigenergy im wachsenden Segment integrierter Energiesysteme. Der Wettbewerb in diesem Bereich nimmt zu, da sowohl etablierte Wechselrichterhersteller als auch neue Anbieter auf ganzheitliche Plattformlösungen setzen.

Für den deutschen Markt dürfte entscheidend sein, inwieweit sich die Systeme hinsichtlich Preis, Verfügbarkeit und technischer Integration behaupten können. Die stärkere Präsenz im Großhandel verbessert dabei die Ausgangsbedingungen für eine breitere Marktdurchdringung.

Quelle: Sigenergy Smartek GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH