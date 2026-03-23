BMWE bestätigt harten Kurs bei EEG-Novelle und Netzpaket

23.03.2026 / / / / / / /
Katherina Reiche beim Pressestatement zur EnWG-Novelle und weiteren Änderungen am Energierecht.Screenshot: BMWE
Das von Katherina Reiche (CDU) geführte Bundeswirtschaftsministerium hat gegenüber den Solarthemen bestätigt, seine Entwürfe für die EEG-Novelle und das Netzpaket vergangene Woche in die "Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung" geschickt zu haben. Zwei ebenfalls bestätigte Texte mit offiziellem Briefkopf des Ministeriums belegen, dass Reiche an ihren umstrittenen Vorhaben, unter anderem dem "Redispatch-Vorbehalt" und dem Stopp der Einspeisevergütung für kleine PV-Anlagen, trotz aller Kritik festhält.

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