EEG 2027: Gesetzesnovelle verzögert sich

Foto: Deutscher Bundestag / Florian Gaertner / photothek Wirtschaftsministerin Katharina Reiche will das EEG novellieren. Hier sitzt sie im Ausschuss für Wirtschaft und Energie neben Christian Freiherr von Stetten (CDU/CSU). Doch SPD-Vertreter:innen widersprechen immer stärker den von ihr vertretenen energiepolitischen Positionen.

Anders als zunächst von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche geplant, sind der Gesetzentwurf zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2027) und weitere Gesetzesvorhaben noch nicht in die Verbände- und Länderanhörung gegangen. Denn offenbar ist der Widerstand im Bundeskabinett zu stark. Beim EEG 2027 will Reiche bei der bereits vor einigen Wochen bekannt gewordenen Linie bleiben. Dabei hat das Ministerium im neuen Entwurf gegenüber dem ersten noch Änderungen vorgenommen.