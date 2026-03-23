Der All-in-One Energiespeicher von GoodWe im ultraleisen Betrieb

GoodWe hat im Rahmen eines Launch-Events in Amsterdam sein neues Energiespeichersystem vorgestellt.

Die All-in-One-Geräte der ESA-Serie für den Einsatz in Wohnhäusern kombinieren einen leistungsstarken Wechselrichter mit Speichermodulen und einem intelligenten Energiemanagementsystem. Dadurch wird die vollständige Steuerung der Energieversorgung im Haushalt ermöglicht. Die ESA-Serie ist das weltweit erste System, das eine Zertifizierung für besonders niedrige Geräuschemissionen erhalten hat.

Besonders leiser Betrieb

Geräuschentwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei der Integration von Technologie in Wohngebäude. Die ESA-Serie arbeitet mit einem Betriebsgeräusch von nur 30 dB* und gehört damit zu den leisesten Systemen ihrer Klasse. Möglich wird dies durch geräuscharme Lüfter, Echtzeitanpassung an Betriebsbedingungen sowie einen ultraleisen Modus. Dafür erhielt die ESA-Serie die weltweit erste Zertifizierung für geräuscharmen Betrieb vom TÜV Rheinland. Das Zertifikat wurde während der Launch-Veranstaltung in Amsterdam überreicht.

„Selbst die effizienteste und innovativste Technologie wird sich nicht durchsetzen, wenn sie im Alltag störend oder zu laut ist. Wir sehen eine enorme Nachfrage nach intelligenten Energielösungen, die sich nahtlos in das Zuhause der Menschen integrieren lassen“, sagt Max Zhou, Regional Director bei GoodWe.

Intelligentes Energiemanagement

Intelligente Funktionen sind sowohl im Gerät als auch in der SEMS+ App integriert. Das Smart Energy Management System vereint Funktionen zur Anlagenverwaltung, bietet übersichtliche sowie optional KI-gestützte Betriebsoptimierung.

Damit können Nutzer ihre Stromtarife optimal mit lokaler Energieerzeugung, Speicher und angeschlossenen Verbrauchern kombinieren. In Verbindung mit dem EZManager3000, der KI-Lösung von GoodWe, unterstützt die App zudem ein intelligentes Management von Stromimport und -export.

Flexible Systemkonfiguration

Die dreiphasige ESA-Serie ist in Leistungsstufen von 5 kW bis 30 kW verfügbar und verfügt über bis zu vier MPPTs sowie drei bis sechs PV-Strings. Die Wechselrichtereinheit kann mit bis zu zwölf Batteriemodulen kombiniert werden, wodurch eine Speicherkapazität von bis zu 108 kWh erreicht wird.

Die Batteriemodule sind flexibel kombinierbar und erweiterbar und werden in verschiedenen Kapazitäten angeboten:

• 5 oder 8 kWh bei 1 C Lade-/Entladerate

• 6 oder 9 kWh bei 0,5 C Lade-/Entladerate

Dank der Systemarchitektur lässt sich das System in weniger als zehn Minuten installieren. Plug-and-Play der Batteriemodule, eine schnelle Installation der Stromwandler (CT) sowie ein Dual-Port-Design ohne externen STS vereinfachen und beschleunigen die Installation im Vergleich zu herkömmlichen Heimspeichersystemen deutlich.

Sichere Energieversorgung mit vollständigem Backup

Für maximale Produktsicherheit setzt GoodWe auf bewährte sechsstufige Sicherheitsarchitektur. Dazu gehören umfassende Mechanismen wie Batteriemanagement, thermische Überwachung, Brandschutz sowie elektrische Schutzfunktionen wie Überspannungsschutz (SPD) Typ I+II.

Die ESA-Serie unterstützt vollständige Backup-Funktionalität mit einer Umschaltzeit von unter 4ms, sodass bei Netzausfällen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung gewährleistet ist. Modelle bis 20 kW bieten einen 63-A-Bypassstrom für Backup-Verbraucher, während die leistungsstärkeren Varianten von 25 bis 30 kW bis zu 80 A bereitstellen. Das reicht für die meisten Haushalte.

*5–8 kW | Betriebsgeräusch bis zu 30 dB bei 25 °C Umgebungstemperatur

Quelle: GoodWe Europe GmbH